Luego de 15 años, prescribió la causa por el triple crimen de General Rodríguez

La causa por el triple crimen de General Rodríguez, en el que a partir del negocio del tráfico ilegal de efedrina fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón prescribió este lunes, al cumplirse 15 años del hecho, sin que la Justicia haya podido descubrir al autor intelectual o identificar a nuevos implicados, mientras que el hermano de unas de las víctimas tiene tres hipótesis a partir de la investigación privada que hizo sobre el caso.

La ley establece como tope para la prescripción de la acción penal para este tipo de delitos los 15 años, que se comenzaron a contar desde que aquel 7 de agosto de 2008 cuando Forza, Bina y Ferrón fueron secuestrados, asesinados a balazos y, seis días más tarde, sus cuerpos descartados en un zanjón del partido bonaerense de General Rodríguez, en un hecho que luego se supo estaba ligado al contrabando de efedrina para los carteles mexicanos que producían metanfetaminas.

Con la causa prescripta para nuevos imputados, la jueza federal María Romilda Servini ya no podrá detener, indagar ni elevar a juicio a ninguna persona que hasta el momento no haya sido imputada en el expediente.

El empresario Ibar Esteban Pérez Corradi -principal apuntado en ese rol de ideólogo durante años-, tiene falta de mérito desde abril de 2021 en esta causa y es la única persona a la que no le vence la prescripción ya que él fue indagado por el caso recién en 2016, tras ser extraditado desde Paraguay.

En diciembre de 2012, los hermanos Lanatta y los hermanos Schillaci fueron condenados a prisión perpetua como partícipes necesarios de "privación ilegítima de la libertad y triple homicidio agravado con ensañamiento, y alevosía".

Diego Ferrón, hermano de Damián, dijo a Cadena 3: “En septiembre estamos lanzando un libro que se llama ‘Operación cristal’ donde vamos a contar todo el expediente de la causa, los autores materiales no están porque los hermanos Lanatta y los hermanos Schillaci son partícipes necesarios, hoy no sabemos dónde los mataron, sabemos que los tuvieron refrigerados seis días, no tenemos la autoría material ni intelectual”.

“La causa dio un vuelco importante en 2016 cuando la toma la Justicia Federal, pero el tiempo ya había pasado; y los testigos tienen miedo, hay dos testigos que se suicidaron”, apuntó.

“Estamos muy lejos de llegar a saber la autoría material o intelectual, no creo que podamos saber la verdad. Lo concreto es que después de la muerte de ellos se cortó el tráfico de efedrina”, indicó Ferrón, lo que estaría vinculado a los servicios de inteligencia.

“La muerte de ellos llega porque se importaron 40 toneladas de efedrina que pasaron por delante de todos siendo que desde 2004 la DEA les informaba que no triangulen desde China, India para México o Estados Unidos”, cerró.

Informe de Juan Federico.