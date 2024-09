Los dichos del papa Francisco, una sorpresa para absolutamente nadie

Carolina Amoroso

El papa Francisco criticó fuertemente el accionar del gobierno argentino en las últimas marchas. Lo cierto es que Bergoglio juega políticamente en los grandes temas de la agenda internacional desde hace ya mucho tiempo.

Hace un tiempo se apersonó tocando la puerta de la embajada rusa, cuando Rusia estaba produciendo la invasión a gran escala de Ucrania. Hace algunos días, cuando lo consultaron sobre la situación de Venezuela, dijo no tener todos los detalles. Repito, dijo no tener todos los detalles de probablemente uno de los tres temas que copan la agenda de noticias internacionales en los medios del mundo. No obstante, deslizó una frase medio genérica, las dictaduras terminan mal, pero llamó al gobierno de Venezuela y al pueblo a dialogar, ¿no?. Difícil dialogar con un dictador que te pega piñas, ¿no?

El Papa parece estar alejado de la realidad de su propio país. Más allá de lo duro que resulta la policía en una manifestación, pero si a vos el que te informa y te cuenta la realidad argentina es Grabois, tal vez no te la cuente toda. Es difícil verlo al papa tan alejado de su propia tierra.