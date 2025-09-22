Las pymes desplazan a las primeras marcas de las góndolas
El vicepresidente de la confederación almacenera nacional Fernando Savore analizó la situación en diálogo con Cadena 3.
22/09/2025 | 14:31Redacción Cadena 3
FOTO: Cambio de hábitos en las compras.
-
Audio. Las pymes desplazan a las primeras marcas de las góndolas
Ahora país
Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General de Almaceneros, comentó en diálogo con Cadena 3 sobre el aumento de precios en productos alimenticios.
"Algunas empresas alimenticias nos enviaron un aumento entre un 5 y un 9%", señaló. A pesar de los aumentos, Savore aseguró que muchas pymes están sustituyendo a las primeras marcas y que el consumidor es quien regula el mercado.
/Inicio Código Embebido/
Tensión cambiaria. El Gobierno suspendió las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre
Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. "El objetivo es generar mayor oferta de dólares durante este período", justificó.
/Fin Código Embebido/
Savore destacó que, a pesar de los aumentos, hay empresas dispuestas a mantener precios competitivos. "El que toma la decisión de la compra es el consumidor", enfatizó, señalando que las pymes están ganando terreno en el mercado.
Además, menciona que el cambio en la conducta de compra de los consumidores es evidente, lo que representa un desafío para los comercios.
"Creo que muchas empresas son muy pícaras y a los hechos me remito. En el 2023 llegamos a pagar el kilo de arroz a 4.000 pesos al costo. Hoy cuesta 2.200 pesos. El azúcar de primera marca la llegamos a pagar 1.400 pesos de costo. Hoy cuesta 850 pesos. Entonces, yo creo que en todo ese despiole que hubo de precios donde nos volvimos locos los comerciantes y ustedes lo padecieron como consumidores, hay alguien que hizo plata", cerró.
Entrevista de Ahora País.
Lectura rápida
¿Quién comentó sobre el aumento de precios en productos alimenticios?
Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General de Almaceneros.
¿Qué porcentaje de aumento reportaron algunas empresas alimenticias?
Entre un 5 y un 9%.
¿Cuál es la tendencia que se observa en el comportamiento del consumidor?
Un cambio en la conducta de compra que representa un desafío para los comercios.
¿Qué precios se mencionan en relación al arroz y al azúcar?
El kilo de arroz a 4.000 pesos y el azúcar de primera marca a 1.400 pesos.
¿Qué papel juegan las pymes en el mercado según Savore?
Las pymes están sustituyendo a las primeras marcas y ganando terreno en el mercado.