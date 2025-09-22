Las pymes desplazan a las primeras marcas de las góndolas

Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General de Almaceneros, comentó en diálogo con Cadena 3 sobre el aumento de precios en productos alimenticios.

"Algunas empresas alimenticias nos enviaron un aumento entre un 5 y un 9%", señaló. A pesar de los aumentos, Savore aseguró que muchas pymes están sustituyendo a las primeras marcas y que el consumidor es quien regula el mercado.

Savore destacó que, a pesar de los aumentos, hay empresas dispuestas a mantener precios competitivos. "El que toma la decisión de la compra es el consumidor", enfatizó, señalando que las pymes están ganando terreno en el mercado.

Además, menciona que el cambio en la conducta de compra de los consumidores es evidente, lo que representa un desafío para los comercios.

"Creo que muchas empresas son muy pícaras y a los hechos me remito. En el 2023 llegamos a pagar el kilo de arroz a 4.000 pesos al costo. Hoy cuesta 2.200 pesos. El azúcar de primera marca la llegamos a pagar 1.400 pesos de costo. Hoy cuesta 850 pesos. Entonces, yo creo que en todo ese despiole que hubo de precios donde nos volvimos locos los comerciantes y ustedes lo padecieron como consumidores, hay alguien que hizo plata", cerró.

Entrevista de Ahora País.