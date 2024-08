La situación actual del dólar "blue" y su impacto en la imagen del Gobierno

Claudio Zuchovicki

La situación actual del dólar blue es inusual, ya que antes se encontraba muy por encima de los dólares financieros como el contado con liquidación y el dólar MEP. Esto generaba una oportunidad para que muchos compraran dólar MEP y lo vendieran en el blue, pero la pregunta era: ¿Cómo ingresar los pesos en ese sistema? Aquí es donde entra en juego el blanqueo, que permite a las personas ingresar dinero en una cuenta especial y declararlo, lo que contribuye a una normalización de los tipos de cambio.

Sin embargo, no se puede hablar de este tema sin mencionar la recuperación de los bonos argentinos, que han mostrado una baja en el riesgo país en los últimos días. Aunque sigue siendo alto y complicado, parece que ha cambiado la "sensación térmica financiera". Esto es relevante, ya que la próxima semana se espera una reducción del 10% en el impuesto país, lo que podría traducirse en una disminución de precios en productos de consumo importados. Aunque no de manera lineal, los especialistas estiman que esto podría impactar en la inflación, alejando así las expectativas inflacionarias.

La credibilidad del gobierno. La población y los inversores están adoptando una postura más cautelosa. En lugar de creer ciegamente en las promesas del gobierno, ahora quieren ver resultados concretos antes de actuar. Esto es evidente en el caso del déficit fiscal: cuando el gobierno anunció que no habría más emisión monetaria, muchos se mostraron escépticos y decidieron esperar para ver si realmente se cumpliría.

En cuanto a la eliminación del cepo cambiario, aunque no hay emisión nueva, existe una gran cantidad de pesos en el sistema que están en fondos y plazos fijos. La decisión de levantar el cepo no es sencilla, ya que podría generar una fuga de capitales si no se maneja con cuidado. La falta de información precisa sobre los dólares disponibles en el Banco Central añade una capa de incertidumbre a la situación.

La credibilidad del gobierno se construye a través de hechos y no solo de promesas, y el futuro del dólar blue dependerá de cómo se manejen estas variables en el tiempo.