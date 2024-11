La Senaf restituyó la mayoría de los hijos a una madre adicta al "pipazo"

Tiene 40 años, 10 hijos y está perdida por el "pipazo". El 1 de septiembre, nació su última hija. La beba tenía cocaína en el organismo, lo mismo que la hermanita anterior. Cuando Cadena 3 contó esta historia, la Senaf le sacó los hijos. Dos meses después, ya les devolvió la mayoría. La madre sigue igual que siempre.

La presencia de cocaína en la sangre de un bebé es el límite absoluto de una madre que no puede detenerse. "Todo sigue igual y creo que cada vez peor. Ella no deja de consumir y maltrata a sus hijos", afirmó con muchísima preocupación y angustia Silvana, la tía de los niños.

El caso tiene lugar en la ciudad de Córdoba. La mujer, que vive con su pareja, también consumidor de drogas, y dejan a sus hijos al cuidado de un niño de seis años, quien asume responsabilidades que no le corresponden.

"Nosotros vivimos esta problemática durante 26 años. Siempre es lo mismo", dijo Silvana. Ella recuerda cómo, tras cuidar a dos de sus sobrinas, recibió la noticia de que debían regresar con su madre. "Me dolió que de repente me dijeran que todo estaba bien, cuando yo sabía que no era así", añadió.

Silvana explicó en detalle el momento en que, hace cuatro años, la Senaf le pidió que se hiciera cargo de dos de las menores y , posteriormente, el organismo le comunicó casi de un día para otro que las nenas volvían a la custodia de la madre sin que haya logrado una mejoría en su problema de adicciones.

"Yo estaba en mi casa con mis hijos, me golpearon la puerta los de la Senaf para consultarme si podría hacerme responsable de estas menores, una con gravísimas quemaduras con agua caliente, porque la más grandecita contó que la mamá la había quemado", detalló.

Y añadió: "Me hice responsable de esas niñas, después una de ellas solicitó la parte paterna y la otra nena quedó conmigo. Deben haber pasado tres años, cuatro años, cinco como mucho. Me citaron y me dijeron 'señora, gracias por todo, vaya tranquila a su casa, la niña vuelve con su mamá'. Yo no podía entenderlo. Al tiempo nos enteramos que mi hermana seguía en la misma situación, maltratando a sus hijos y consumiendo drogas".

La impotencia se hace palpable en la voz de Silvana. "Es más fácil restituirle los niños a una madre que tiene gravísimos problemas que abordar un gran problema que existe".

A pesar de que la madre fue obligada a recibir tratamiento, no cumplió con ello, lo que plantea serias dudas sobre cómo la Senaf evalúa la situación para permitir el regreso de los niños. "Lamentablemente con la mamá no deberían volver más. La Senaf no hizo el trabajo de buscarles una familia sustituta a los hijos, no se tomaron el trabajo de hacer un seguimiento como corresponde. Se sacaron el tema de encima".

"La Senaf se asegura de ver a los niños de que tengan la cara limpita, de que tengan una ropita medianamente en condiciones puestas en el momento y que mamá haga una sonrisita, como si estuviera todo bien. Pero no llevan a los niños a hacerle pericias. Lo pueden hacer, porque para eso existen los equipos técnicos en las entidades que corresponden, pero nunca lo han hecho", cuestionó.

Silvana aseguró a Cadena 3 que la madre no se ocupa de las necesidades de sus hijos. "A los chicos todo el mundo les da en cualquier barrio, porque van allá solos a pedir. Y la gente les da".

"Me gustaría que en este momento la Senaf realmente se ocupe de lo que tiene que ocuparse y vaya a ver las condiciones en las que están esos niños. Que no esperemos que tengamos otro Lucio Dupuy, otra Aralí Vivas. Esto se lo dije a un policía en 2023. ¿Sabes cuándo van a hacer algo? Cuando yo los tenga que llamar y decirles 'vení, mándame el móvil, porque tengo todos los chicos muertos acá'. Ahí se van a mover. Pero mientras tanto ahí están en la deriva", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.