Indican que el país requiere acuerdos políticos para frenar una hiperinflación

El economista Fausto Spotorno indicó que la inflación núcleo de julio fue del 7,1% en una Argentina que ya está en recesión y que requiere de acuerdos políticos para frenar una hiperinflación.

“La inflación núcleo es el corazón de la inflación. Siempre digo que la inflación es como un maratonista, ¿A qué velocidad corre? Corre a 7. Pero ya quedó vieja, porque en agosto los números son mucho más fuertes, solamente en la primera semana estábamos hablando de una inflación de 4%”, señaló Sportorno a Cadena 3.

Y añadió: “Esta devaluación que hizo el ministro de Economía claramente tiene un impacto inflacionario. No se entiende muy bien qué es lo que hizo. Se dice que hizo por pedido del FMI, pero no tiene mucho sentido en el punto de vista de la política económica, porque o unificas el mercado de cambios, que es lo que realmente tenés que hacer, o mantener el sistema de devaluación sin unificar el mercado de cambios, sin un plan de unificación del mercado de cambios no tiene sentido”.

“No es que te falten dólares, es que el precio está mal. Y para tener un precio, tenés que liberar el mercado”, completó.

En ese sentido, advirtió: “El punto es que no tenés mercado ¿Qué significa que no tenés mercado de cambios? Significa que vos tenés un dólar, un valor de dólar oficial que no existe. No es un valor de mercado, es un precio que vos fijaste porque se te cantó. Y si vos querés comprar dólares, y no, ese dólar no compras. ¿Quiénes pueden comprar? Solamente pueden vender los exportadores a ese dólar y comprar a algunos importadores”.

“Entonces yo lo que digo es, antes de devaluar recomponé el mercado, reconstruí el mercado. Si la idea es unificar el mercado de cambios, y esta devaluación es parte de ese mercado de cambios, yo creo que para tener la credibilidad suficiente tenés que hacer un par de cositas: hablar con Patricia Bullrich, con Javier Milei, y decirles ‘muchachos, voy a hacer esto, bánquenme’. Y creo que ahí podés construir credibilidad para un esquema, o un plan de acá a fin de año para unificar el mercado de cambios”, analizó.

“Yo creo que va a haber dos meses, por lo menos, difíciles de inflación, agosto y septiembre van a ser difíciles. Seguramente vamos a pasar los dos dígitos en un mes. Y con suerte, en octubre y noviembre empezará a ceder, a ceder de los dos dígitos”, aclaró.

“Ya estamos en una recesión, y sobre la hiperinflación estoy de acuerdo con Milei, este tren nos lleva a la hiper, salvo que se corte con un programa económico muy integrado”, cerró.

Entrevista de Rodolfo Barili.