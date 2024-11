¿Hay que bajarse del auto al cargar nafta? La contundente opinión de un playero

En las estaciones de servicio, la pregunta sobre si es necesario bajarse del auto al cargar nafta genera opiniones divididas. Mientras algunos lo ven como un gesto de cortesía o respeto hacia el playero, otros lo consideran innecesario y una pérdida de tiempo.

Aunque no es obligatorio, ya que el trabajador puede realizar la carga sin que los ocupantes del vehículo desciendan, algunos prefieren bajarse para socializar o mostrar empatía. Sin embargo, sí es obligatorio cuando se carga GNC.

Víctor, un playero con 26 años en el sector, compartió con Cadena 3 su perspectiva sobre este tema. A lo largo de los años, ha notado que la mayoría de los clientes que frecuentan su estación de servicio ya son conocidos, y muchos de ellos no bajan del vehículo durante la carga. Para él, no es un inconveniente que los clientes se queden dentro del auto: "No es necesario bajar ni queda mal no bajar", aclaró Víctor.

Además, Víctor revela que, en general, los trabajadores prefieren que los clientes no se bajen, ya que esto permite que el proceso sea más ágil. "Nosotros preferimos que no se baje. Para que no empecéis a hablar, a preguntarme cosas, ¿por qué no? Porque se trabaja más rápido", explicó. Esta preferencia también está relacionada con el uso de tecnologías como pagos con QR o Mercado Pago, que hacen que las transacciones sean aún más rápidas.

Propinas y la relación con los clientes

Otro aspecto que Víctor comenta es el tema de las propinas. Aunque reconoce que este gesto depende de cada cliente, menciona que en su zona es común que se ofrezcan propinas a partir de los 200 pesos, especialmente en áreas de mayor poder adquisitivo como Pueyrredón y General Paz. Sin embargo, lo que más valora es la relación que ha forjado con sus clientes a lo largo de los años. "Años que las conozco, ya vienen muchos. Ya sabés si está bien, si está mal, si tiene un buen día, si tiene un mal día", señala, destacando el trato cercano y amistoso que mantiene con los clientes frecuentes.

A pesar de las distintas posturas, lo que parece claro es que la dinámica de las estaciones de servicio no solo depende de las transacciones de combustible, sino también de la relación humana entre playeros y conductores.

Para Víctor, el día comienza con una actitud positiva: "A la mañana yo estoy alegre, o sea, estoy silbando un tema y ellos me preguntan, escúchame, ¿cómo se llama ese tema?". Esta cercanía genera un ambiente más ameno y contribuye a una experiencia más agradable para ambos lados.

En definitiva, si te preguntas si es necesario bajarse del auto al cargar nafta, la respuesta parece ser: depende de cada uno, pero algunos prefieren que no.

Entrevista de "Ahora País".