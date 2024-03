Habló el vecino que socorrió al adolescente electrocutado en Valentín Alsina

Un adolescente de 14 años se encuentra internado en terapia intensiva luego de sufrir una descarga eléctrica en Valentín Alsina durante el temporal que afectó a Buenos Aires este martes.

Rodrigo Iglesia es el vecino que socorrió al menor y en diálogo con Cadena 3 contó el dramático momento del que fue protagonista. "Eran las 18 horas y me encontraba trabajando home office cuando escuché que alguien afuera gritaba 'no respira, no respira'. Abrí la puerta y me topé con un nene desvanecido, que no respiraba. Empecé a hacerle reanimación cardiopulmonar sin parar hasta que llegó la ambulancia, que demoró 15 minutos", contó.

El vecino señaló que, si bien ahora trabaja en un banco, durante muchos años fue personal de Policía Aeroportuaria y que por eso tenía conocimiento de maniobras de reanimación.

"Primero se dijo que el chico había fallecido, pero el padre nos avisó que estaba vivo. El parte médico del hospital dice que pasó la noche estable", agregó Rodrigo.

El hecho se produjo cuando el adolescente bajó a la calle a buscar una pelota y trastabilló con un escalón. Para no caerse se agarró de un poste, que le dio una descarga eléctrica. "Todavía no vino nadie de la municipalidad", añadió en alusión al lugar donde sucedió el trágico episodio.

Rodrigo también explicó que, si bien esa cuadra se llena de agua siempre, "esta vez fue distinto, porque se inundaron arterias que no se suelen inundar".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.