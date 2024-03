Gustavo Menna: "Chubut no es una provincia Estado nacional-dependiente"

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, hizo referencia a la convocatoria de Javier Milei durante el discurso pronunciado en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Se trata de un "pacto fundacional" que consistirá en diez lineamientos para "sentar las condiciones del progreso argentino" y estará sujeto a la aprobación previa de la llamada "Ley de Bases" y de un nuevo pacto fiscal.

En diálogo con Cadena 3, Menna indicó que "celebramos que el presidente Milei haya entendido que el camino es el diálogo y la generación de consensos", pero que "habrá que ver la letra chica del pacto y cuál es la idea del acuerdo".

En ese sentido, afirmó que "Chubut no es una provincia Estado nacional-dependiente".

Y añadió: "Con la Ley de Bases, los diputados que pertenecen al gobierno provincial la acompañaron a nivel general y particular, solo hicieron algunas sugerencias en el capítulo de pesca e hidrocarburos. Los planteos se hicieron con anterioridad y con fundamentos, pero nuestros diputados acompañaron la ley".

Menna destacó que Chubut fue la primera provincia en implementar la ley de ficha de limpia para que no puedan ser candidatos los condenados por corrupción, aunque no este firme la sentencia.

Tras la pelea que mantuvo Milei con los gobernadores por los fondos de coparticipación, el vicegobernador de Chubut dijo que comparte parcialmente los dichos del mandatario en el Congreso.

"Hay fragmentos del discurso de Milei que compartimos, otros fragmentos no. Milei habla de casta y hace referencia a nuestro gobernador. Cuando empezó todo el desastre, Nacho Torres iba al jardín de infantes. Claramente no es casta. Y Milei habla de casta cuando tiene en sus filas a un fenómeno como Daniel Scioli. Creo que esas acusaciones al voleo no tienen sentido".

Por último, celebró que el ciclo lectivo en Chubut haya empezado a tiempo luego de 10 años con problemas. "Nosotros armamos una coalición y resultamos electos en Chubut. Y en la provincia, nos encontramos con el mismo desastre que el presidente Milei. En tantos años, las clases en Chubut empezaron a tiempo y se pudo arreglar la infraestructura paritaria".

Entrevista de Rodolfo Barili.