El falso médico del COE reconoció parcialmente los hechos: qué fue lo que dijo

Comenzó este viernes el juicio contra Ignacio Martín, el falso médico que ejerció durante la pandemia de coronavirus e integró el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

El joven, que tenía 19 años al momento de los hechos, tiene siete imputaciones: homicidio simple por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documentación privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa.

En sus declaraciones, Martín reconoció parcialmente las acusaciones que se le atribuyen. Sin embargo, le apuntó a funcionarios del Gobierno de Córdoba al asegurar que sabían que Martín no era médico e igual le asignaron funciones en el COE.

"Debido a la cantidad de personas aisladas y contagiadas que había y al miedo que se tenía, con pocos médicos, ellos me ofrecen que empiece a firmar con un título que no me correspondía", expresó el falso médico.

Y añadió: "Tanto los funcionarios provinciales, doctor Diego Almada como el doctor Pablo Carvajal son los que me ofrecen a mí empezar a trabajar en el Centro de Operaciones de Emergencia con un título que no me corresponde".

Martin se encuentra detenido desde febrero de 2021, pero había llegado a Río Cuarto en agosto del 2020, de la mano de las autoridades del COE, cuando la ciudad estaba en pleno brote de coronavirus.

Ignacio Martin está acusado de homicidio. Atendió en 17 localidades, trabajó en el Centro de Salud Municipal y estuvo a cargo del Centro de Operaciones Tácticas.

En la primera audiencia se encuentran citados Mateo Bertol, hermano de Nicolás Bertol (29), quien murió tras recibir la atención de Martín.

Informe de Víctor Rapetti.