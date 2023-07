Fallo de alto impacto en Caso Casco: absuelven y liberan a todos los acusados

Este martes, en los Tribunales Federales de Oroño al 900, se conoció la sentencia del juicio por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, que llegó desde Florencio Varela a Rosario, desapareció y fue hallado muerto en el río Paraná días después.

Todos los acusados fueron absueltos en un fallo dividido y se decretó la libertad inmediata. El Tribunal rechazó un pedido de prisión perpetua para 14 policías. El caso ocurrió en octubre de 2014.

En el juicio había 19 policías acusados, de los cuales a 14 se les solicitó la pena de prisión perpetua por desaparición forzada seguida de muerte.

Existe una decepción generalizada entre familiares y amigos por el veredicto.

Posturas previas

Rodrigo Mazzuchini, abogado defensor del comisario Diego Álvarez, a cargo de la seccional 7° en el momento en el que se presume, Casco estuvo preso allí, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

Antes de la lectura del fallo, expresó: “Jurídicamente están dadas las condiciones para la absolución porque no hay pruebas. Después siempre hay otros factores, hay presión social. Es un hecho político esta resolución. No hay pruebas y la calificación legal es errónea. Para mí Casco se ahogó, sin intervención ajena”.

Por otro lado, Salvador Vera, abogado de la familia Casco, manifestó: “Esperamos un veredicto condenatorio. Entendemos que se acreditaron las acusaciones, la privación de libertado, la aplicación de tormentos y la muerte. Es el último lugar donde fue visto con vida fue en el calabozo de la seccional 7°”.

“Es un caso que merece una resolución, una declaración de verdad contundente. Es un caso gravísimo de violación de derechos humanos”, afirmó.

En el juicio, el comisario Álvarez pidió hablar y dijo: “Los daños que me trajo este proceso son incalculables e irreparables. Señores jueces, no pueden reparar el daño, pero pueden mitigar ese dolor. Hacer que el daño no sea más grave. Les pido que tengan en cuenta la carencia de elementos probatorios. Si consideran eso, su voto será una absolución. No me conformo con menos, soy inocente”.