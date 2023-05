El conmovedor testimonio de la jubilada baleada: "No piensan en lo que hacen"

María José Calderón tiene 70 años, pero este lunes volvió a nacer.

Como presidenta del centro vecinal San Ignacio, estaba sacando fotos con su celular a la nueva canchita del barrio cuando fue asaltada por un delincuente que, no conforme con quitarle sus pertenencias, la baleó en una pierna.

"Todavía no caigo. Uno va tomando conciencia de a poco de estas situaciones tan violentas", dijo en diálogo con Cadena 3.

La historia pudo terminar en una tragedia, porque el disparo lo recibió en su pierna, el ladrón le había apuntado directamente al pecho. La bala viajó por debajo de la piel, hacia el tobillo, donde quedó alojada, sin tocar el hueso ni afectar su extremidad de gravedad.

"Seguramente me tiró a matar, porque para ellos la vida no vale nada", reflexionó María José.

Según el relato de la víctima, se trata de gente conocida en el barrio. "No sé si piensan en lo que hacen, pero que no tienen valores, no los tienen. Son personas adictas que viven robando metales, canillas de agua, cables de luz e internet. El problema es que hay gente que se los compra", denunció.

"Sabemos quién es, dónde vive y cómo se llama. Todavía no está preso, lo están buscando", relató.

Lo que más lamenta María José es que la sociedad se esté acostumbrando a este tipo de hechos. "Uno sigue, porque la vida es así. Pero cuesta mucho", admitió.

A pesar de lo que le pasó, su pedido a las autoridades no es a título personal sino pensando en la prevención y el bien de su comunidad. "Hemos pedido que nos pongan un domo, porque ese punto es el punto rojo del barrio. Es un sector despoblado donde los delincuentes aprovechan para asaltar a la gente", dijo.

"Esperemos que a partir de esto nos escuchen", agregó.

Entrevista de Rodolfo Barili.