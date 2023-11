Desvalijaron la casa de una pareja de jubilados en barrio Jardín

Delincuentes desvalijaron este miércoles por la mañana la casa de una pareja de jubilados en barrio Jardín de la ciudad de Córdoba.

Romina Suárez, sobrina de las víctimas, contó a Cadena 3: “Ocurrió entre las 10 y las 10.30 entre las calles Justiniano Posse y Marcelo Ardot, mis tíos (de 82 y 78 años) habían salido a comprar a la pollería y cuando volvieron tenían dada vuelta su casa”.

“Se llevaron televisor, microondas, maquillaje de mi prima que vive al fondo, perfumes, cigarrillos, copas, hurgaron el horno de la cocina, tiraron todo como si hubiera pasado un huracán”, describió.

Y expresó: “Vivimos en barrio Jardín pero no tenemos dinero, mis tíos son jubilados, ganan la mínima, trabajamos todos los días, vivimos al día, no usamos ropa de marca, no tenemos auto”.

Por el momento, no hay detenidos.

