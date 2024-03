Cúneo Libarona dijo que endurecerán las penas a quienes corten las calles

Como todos los 8 de marzo, se prevé una jornada de movilizaciones, actividades conmemorativas y actos en distintas partes del país, que serán respaldadas por un cese de tareas en la administración pública.

Agrupaciones de izquierda y kirchneristas y representantes del colectivo Ni Una Menos convocaron a una "gran jornada unitaria de lucha por el #8M" con una movilización que comenzará a las 16 en Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso.

Desde la mesa coordinadora de Ni Una Menos argumentaron que la protesta se hará en denuncia a "la grave crisis alimentaria y habitacional que están atravesando las mujeres de todo el país".

Al respecto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona dijo desde Madrid que endurecerán las penas a quienes no cumplan con el protocolo en las calles. "A esta altura, no estamos para discutir estos temas. ¿Por qué cortan la calle? ¿Por qué un docente no puede ir a trabajar, el estudiante no puede ir al colegio, el empresario no puede ir a producir? Porque nos cortan la calle".

En ese sentido, el funcionario garantizó el derecho a la protesta, pero bajo cumplimiento del protocolo a antipiquetes. "Si querés protestar, protestá, tenés derecho. Pero hacelo en el marco de la ley. El protocolo establece que hay que protestar en la vereda, sin interrumpir la circulación de la gente".

Por otra parte, sostuvo que "entorpecer la circulación de la gente no es protesta social, es un delito".

Otro tema que mencionó es que, entre sus objetivos, se encuentra establecer en Argentina un sistema procesal penal acusatorio bajo sistema anglosajón, con un fiscal, una defensa y un juez imparcial.

Por último, declaró que otro aspecto a mejorar es reponer los jueces que faltan, que representan el 30% de los que necesita el país.

Informe de "Chema" Forte.