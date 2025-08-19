Cómo funciona el control de medicamentos en Argentina
Sonia Uema explica cómo son los controles de calidad y la crisis tras las muertes relacionadas con el fentanilo contaminado.
19/08/2025 | 13:50Redacción Cadena 3
FOTO: Fentanilo contaminado. (Ilustrativa)
Audio. Controles de medicamentos en Argentina: esclarecimientos de Sonia Huemas
Cadena 3
Sonia Uema, directora del Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó en diálogo con Cadena 3 cómo se controlan los medicamentos en Argentina. Uema explicó que "hay una autorización nacional que la da el ANMAT" para la comercialización de productos farmacéuticos a nivel nacional.
El ANMAT realiza un control antes de liberar los lotes de medicamentos. Uema mencionó que: "Para dar esta habilitación, la planta productora tiene que presentar todos los requisitos necesarios, suficientes y demostrables". Esto incluye un procedimiento documentado para cada producto.
Las inspecciones se realizan de manera periódica. Según Uema, "esto depende de cómo organice ANMAT las inspecciones". Existen sistemas de alerta cuando se detectan posibles fallas en la calidad de un producto que permiten acelerar las inspecciones.
Frente a casos de medicamentos comercializados, Uema indicó que “los primeros que se ocupan de demostrar que sus productos están óptimos son los propios laboratorios”. Sin embargo, este caso particular de HLB Pharma encendió alarmas sobre la responsabilidad de los laboratorios en la seguridad de sus productos.
En relación a la trazabilidad de medicamentos como el fentanilo, Uema precisó que hay un sistema de trazabilidad que incluye documentación adicional para la distribución. Sin embargo, señala que el fentanilo "no pertenece a este sistema nacional de trazabilidad" que asegura el control en la distribución legal de medicamentos.
El impacto de la crisis actual se siente en el ámbito de la salud. "Las consecuencias del no cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación pueden llevar a la muerte", advirtió, destacando la gravedad de la situación.
La justicia investiga actualmente unas 100 muertes vinculadas al fentanilo contaminado. Se realizan peritajes para determinar las causas precisas de estas muertes, en un escenario que podría cambiar la cadena de responsabilidades involucradas.
