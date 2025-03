Brutal golpiza a un joven en un boliche: "Me broncoaspiraba con mi sangre"

Un joven de 22 años fue atacado por cinco personas dentro de un boliche de Villa Allende, en la provincia de Córdoba. El episodio tuvo lugar el fin de semana pasado y se dio a conocer en las últimas horas tras la denuncia de Tomás, la víctima de la salvaje agresión.

En diálogo con Cadena 3, Tomás explicó que todo ocurrió en el interior del boliche "Sentilo Pool Bar" y que el ataque lo dejó inconsciente, con fracturas y hematomas en el rostro, y en un estado crítico que, según relató, pudo haberle costado la vida de no ser por la intervención de una desconocida que lo asistió.

El joven criticó la indiferencia del personal de seguridad y la falta de respuesta del establecimiento.

"Estaba con mi novia, eran cerca de las 4 de la mañana. Ella fue al baño y unos chicos que estaban cerca empezaron a insultarme y pecharme. Cuando ella volvió, intenté separarlos, pero eran cuatro o cinco. Uno me tiró al piso y se me abalanzaron todos, pateándome la cabeza y el cuerpo sin piedad", relató Tomás.

Según precisó, tras la primera patada quedó inconsciente y despertó ensangrentado, con su familia desesperada a su alrededor. "Una chica me reanimó porque me estaba ahogando con mi propia sangre. Tengo la nariz fracturada, un ojo casi cerrado, cortes y hematomas por toda la cara", agregó.



Tomás fue agredido por una patota de cinco personas en un boliche de Villa Allende.

El joven señaló que los guardias del boliche no intervinieron en su auxilio. "Mi novia pidió ayuda a un guardia, pero este se quedó de brazos cruzados, fumando un cigarrillo y no hizo nada. Yo estaba en el piso, inconsciente, y los agresores se fueron caminando como si nada", denunció.

Además, afirmó que la ambulancia nunca llegó y que el personal del lugar no le ofreció ni siquiera hielo. "La única que me ayudó fue esa chica, a quien le agradezco con mi vida. Si no, no sé qué hubiera pasado", enfatizó.

Tomás despertó en el hospital, acompañado por su padre, sin recordar los detalles inmediatos del ataque. "Me contaron que me habían ‘empatoteado’. Estaba bañado en sangre, no entendía nada", explicó.



El joven, que trabaja como jardinero, aseguró que no podrá retomar sus labores temporalmente debido a las secuelas físicas, que incluyen zumbidos en el oído y dolores persistentes, además de las consultas médicas por su ojo y oído afectados.

Aunque ya presentó una denuncia formal, Tomás desconoce la identidad de sus agresores y reclama justicia. "Quiero que se sepa quiénes son y que el boliche haga algo. No puede seguir pasando esto, no creo que sea la primera vez", expresó indignado.

Según dijo a Cadena 3, el local estaba "lleno, más allá de su capacidad", pero nadie del establecimiento se acercó a él ni a su familia tras el incidente. "Al otro día abrieron como si nada, seguro con mi sangre todavía en el piso", lamentó.

Tomás, aún en recuperación, espera que su caso no quede impune. "Voy a ir con mis abogados, Nicolás Crucella y Martín Panceyra Garrido para que se haga justicia. Esto no puede quedar así", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili.