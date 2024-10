Altos precios de medicamentos: Sajem criticó la desregulación del Estado

Tras publicarse un informe de Infobae donde se llevan a cabo comparaciones de precios de medicamentos entre Argentina, España, Estados Unidos, Colombia y Perú, donde se muestra que en este país se pagan mucho más caros, el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR), Rubén Sajem, dijo que esta situación crítica tiene que ver con que "hoy no hay absolutamente ninguna intervención del Estado".

El director del CEPROFAR denunció en Cadena 3 el aumento desmedido en los precios de los medicamentos: "Hace ocho meses que no hay ningún tipo de regulación, los medicamentos han aumentado entre un 60% y un 100% por encima de la inflación".

En ese marco, y teniendo en cuenta la comparación con otros países, Sajem señaló que "todos los países del mundo han entendido que los medicamentos tienen que estar regulados". Y manifestó que "no alcanza cuando solo se aplican políticas de liberación y competencia de precios, porque no se rigen como otros productos del mercado y quien los compra no puede esperar o elegir si comprar al producto o no".

El especialista comparó la situación de Argentina con la de otros países, como España, donde la regulación estatal permite que quienes ganan menos de 18.000 euros no paguen por sus medicamentos. En contraste, en Argentina, "al jubilado que gana más de 330.000 pesos le han quitado la cobertura de sus medicamentos".

Sajem explicó que la falta de regulación en el mercado farmacéutico argentino ha creado un entorno donde "no hay competencia", lo que permite a los laboratorios aumentar los precios sin restricciones. "La salud no puede ir en la misma bolsa que el resto del mercado", aclaró, enfatizando la necesidad de un equilibrio entre la protección de la industria farmacéutica y la defensa de los derechos de los pacientes.

En cuanto a la calidad de los medicamentos, Sahem aseguró que por más que uno no compre de primera marca, "debe tener absoluta seguridad de que va a ser un medicamento con la misma calidad, seguridad y eficacia". Sin embargo, criticó a la industria por centrarse en maximizar ganancias con productos antiguos en lugar de invertir en innovación.

En esa línea, lanzó: "Hemos desarrollado una industria boba, que no genera innovaciones, que quiere ganar plata con medicamentos antiguos en base a técnicas de marketing".

También se refirió a las recientes decisiones del PAMI, que redujo la cobertura de medicamentos para jubilados. "El PAMI canceló la gratuidad de los medicamentos para 44 principios activos", lo que generó un recorte significativo en la atención a los jubilados.

Por otra parte, Sajem dijo que se opone a la venta libre de medicamentos, argumentando que "ningún profesional de la salud está de acuerdo en que los medicamentos se vendan en forma libre, en cualquier lado, y sin asesoramiento".

Y concluyó: "Pasar los medicamentos a venta libre es algo que beneficia a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales, pero no se entiende otro criterio que ese beneficio que se les quiere dar a esas entidades".

Entrevista de Rodolfo Barili.