Almaceneros de Córdoba advierten que no pueden pagar el bono de $60 mil

Germán Romero, titular del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba, afirmó que es muy difícil pagar el bono de 60 mil pesos en dos tramos anunciado por el Gobierno nacional para morigerar el efecto de la inflación.

“Al igual que toda la población, el comercio minorista está atravesando un duro momento económico, el consumo ha caído abruptamente, las ventas a nivel interanual hasta julio habían bajado casi un 10%, aún no medimos agosto pero ha bajado más el nivel de ventas”, indicó Romero a Cadena 3.

Y agregó: “Entre los sueldos, la presión tributaria sumado a los servicios, no hay margen para maniobrar un bono de esa magnitud, estamos obligados a hacerlo pero lo rechazamos no vamos a confrontar con los empleados porque es su culpa”.

“El Estado, que es el que produce la devaluación de manera inconsulta, aparece con una generosidad con dinero ajeno; excepto el comercio, que es el último eslabón de la cadena de comercialización, no lo va a transferir a precios porque no puede quedar fuera de competencia con aquellos comercios que no tengan empleados, pero de allí para arriba va a terminar impactando en precios”, explicó.

Y amplió: “Después de la devaluación se perdió un 30% de rentabilidad porque los comercios quedaron descolocados con los precios, recién esta semana se están estabilizando los precios y entregas”.

“La primera parte del bono (30 mil pesos) es lo que se incrementó la canasta alimentaria, pero no es lógico que lo paguen los comerciantes, lo debería pagar el Estado”, sostuvo.

Entrevista de Rodolfo Barili.