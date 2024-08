Quién es Ayelén Mazzina, ministra de Mujeres de la gestión Alberto Fernández

Ayelén Mazzina fue la ministra más joven de todo el gabinete al asumir en el lugar que dejó Elizabeth Gómez Alcorta, al frente del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

Gómez Alcorta decidió salir del Gobierno, días después de un violento operativo de desalojo y detenciones de mapuches en Villa Mascardi.

Entonces fue la hora de Mazzina.

Con 32 años, se desempeñaba como secretaria de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis y estuvo a cargo de la organización del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel.

Mazzina ocupaba entonces un cargo que equivalía al de ministra provincial.

Era un grupo al que Alberto Rodríguez Saá, su jefe, llamaba “jóvenes brillantes”.

Dicen que Alberto Fernández quedó fascinado por el resultado de ese encuentro y le habló a su tocayo, Alberto Rodríguez Saá, quien por supuesto la elogió hasta más no poder.

¿Por qué traemos el nombre de Ayelén Mazzina?

Porque Fabiola Yáñez le habló de la "violencia institucional" a la que la sometía Alberto Fernández, pero fue ignorada.

Dice Yáñez que Mazzina le dijo que fuera a verla al Ministerio y, al día siguiente del diálogo, apenas si le preguntó si estaba bien al día siguiente, pero no investigó el hecho.

Pero Mazzina niega todo y reivindica su posición feminista.

Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género.