Charly García sí la vio

Julio Perotti

Ya lo dijo el maestro Charly García en Bancate ese defecto.

Están pasando demasiadas cosas raras / Para que todo pueda seguir tan normal / Desconfío de tu cara de informador / Y de tu instinto de supervivencia / Hace tiempo que no leo ni veo nada / Porque me ofende que todo esté tan mal.

Hagamos un repaso de las horas frenéticas de la política.

1. Javier Milei mandó a decir, o al menos no desmintió, que quiere ver a los funcionarios cordobeses fuera de su gobierno.

Si no se van, los rajo, dicen que dijo los periodistas que siguen su gira por Israel y ahora en Roma.

El enojo con Martín Llaryora por el fracaso de la ley ómnibus no cede. No importa que diputados que votaron algunos artículos e inciso no tengan ligazón directa con el gobernador.

Más bien, parece que decidió esmerilar al poder político cordobés.

Sin estructura ni candidatos de peso, en la segunda vuelta Milei ganó en 25 de los 26 departamentos.

Curiosamente, sin tener que ver directamente con la estructura peronista cordobesa, Osvaldo Giordano, quien llegó a la Anses como un técnico especialista en política previsional, es rehén del voto de su pareja, Alejandra Torres. Y con poca alternativa a la vista.

La ira de Milei se posó sobre él.

Según lo ven veteranos dirigentes peronistas, Milei juega al desgaste del partido cordobés que Llaryora prohija, pero que en cuya base tal vez la lógica libertaria no caiga tan mal.

2. Sin embargo, los que Milei echa no terminan de irse.

Acusado de haber filtrado información confidencial de una reunión de gabinete, Guillermo Ferraro fue supuestamente despedido del Ministerio de Infraestructura.

Es ocurrió el 25 de enero, cuando se anunció además que Infraestructura pasaba a la órbita de Luis “Toto” Caputo, en Economia.

Aun hoy, la salida de Ferraro no fue publicada en el Boletín Oficial.

3. Resulta que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, anticipó un fortalecimiento de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.

Lo hizo justo en momentos en que se habla, a propósito de la salida de Giordano, de la llegada de María Eugenia Vidal a la Anses.

¿Coincidencia? La nueva derecha viene asomando…

4. En medio de la crisis en la que la Nación puso a las provincias y municipios con la quita de los subsidios del transporte urbano, este viernes al mediodía tuvimos una noticia mala más.

Curiosa la forma en que se dio: a través de las cuentas oficiales de la Provincia, lo que no está mal, Epec anunció un aumento de tarifas, pero dispuesto por la Nación.

Una especie de “No soy yo, es él”.