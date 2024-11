Milei y la promesa de volar al salvajismo gremial de los aeropuertos

Sergio Suppo

El Gobierno anunció que va a privatizar Aerolíneas Argentinas y la empresa Intercargo, que va a partir de la desregulación del servicio de carga de rampa en los aeropuertos argentinos, particularmente Aeroparque, porque en el resto la solución parece haberse dado por sí misma. Se puede operar sin conflictos gremiales, por ejemplo, en Ezeiza y en la mayoría del resto de los aeropuertos del país.

El problema está en el aeropuerto metropolitano de Buenos Aires, donde y hacia dónde llegan la mayoría de los vuelos de cabotaje de la Argentina, lo cual cada vez que hay un problema ahí, hay un problema para todo el resto de la Argentina.

Es un problema viejo, que parece sin solución y sin soluciones tibias. El gobierno de Mauricio Macri intentó por la vía de habilitar a nuevas empresas aéreas, por habilitar un aeropuerto alternativo en Buenos Aires, como la base aérea de El Palomar, desde donde empezaron a operar las llamadas empresas low cost, y eso amplió la cantidad de pasajeros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al mismo tiempo que el gobierno de Macri pretendía bajar el déficit histórico que tiene Aerolíneas Argentinas, quedó a medias. Y cuando volvió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no sólo cerraron El Palomar, sino que poco menos que impusieron una expulsión a las empresas que habían entrado durante la época de Macri.

Algunas se fueron, hay dos que quedaron resistiendo, realmente resistiendo, hasta el momento en que llegó el gobierno de Javier Milei y hubo una especie de reivindicación de las mafias sindicales que gobiernan el mercado aéreo comercial en la Argentina.

Frente a ese panorama, Milei parece haber decidido cortar por lo sano y decirles a los empleados de Aerolíneas "¿querés que la aerolínea sea tuya? Tomá, te la doy, es tu propiedad, fíjate cómo la vas a hacer funcionar, pero yo no te voy a dar más ningún peso y la propiedad va a ser de ustedes, hagan una cooperativa".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por supuesto, es una idea completamente inviable que no va a funcionar. Aun cuando los gremios quieran hacerse cargo de la empresa, no la van a hacer funcionar porque hace falta un financiamiento y un manejo gerencial que los gremios precisamente sean opuestos, porque lo que no quieren es terminar con privilegios en algunos casos irritativos que ya no existen en ningún lugar del mundo.

El mercado aéreo es muy complicado, es muy complejo en todo el mundo y obliga a un gerenciamiento y a un manejo muy delicado y muy preciso de las cuentas y del flujo aéreo y está sometido a un montón de circunstancias, por ejemplo, lo que pasó hace dos años y medio atrás con la pandemia.

El gobierno de Milei está decidido a ir a fondo. Estaría bueno que no sólo vaya a fondo, sino también que tenga en cuenta los graves antecedentes que la Argentina tiene en la materia, porque las soluciones son necesarias, pero no cualquier solución.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hace 25 años atrás existió una experiencia privatizadora en la Argentina que lamentablemente terminó mal. No estoy diciendo que no haya que privatizar Aerolíneas Argentinas, estoy diciendo que hay que privatizarla bien para que sea viable, para que haya una empresa y haya otras muchas empresas para que los argentinos puedan elegir por dónde van a volar.

El cuento de que si cierra Aerolíneas se deja de volar en tal o cual ciudad es una mentira. Y es una mentira simplemente que se sostiene porque no hay otras aerolíneas a las que les permitan volar a esas ciudades. Cuando eso ocurre, se termina ese problema, se termina absolutamente ese problema.

Y entonces hay jujeños que en vez de tardar 5 o 6 días para ir a Ushuaia, pueden tardar cinco horas en un vuelo directo a Ushuaia. Pero claro, para eso tiene que haber competencia, y la competencia es lo que le han negado. Para eso también tiene que haber eficiencia, y es la eficiencia que los gremios aeronáuticos -6 o 7- le han negado a la Argentina durante tanto tiempo.

En nombre de ideologismos, de mafias, de cuentapropismos, de un montón de cosas. Lo que hemos visto esta semana en Aeroparque con pasajeros rehenes guardados arriba de los aviones porque habían echado a una persona, le habían pagado la indemnización y se paralizaba todo el servicio aéreo de la Argentina, es lo que no puede repetirse.

De eso se ha tomado el gobierno de Milei para anunciar que irá a fondo. Anunció que va a fondo. Ahora necesitamos ver cómo lo hará y que lo haga efectivamente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/