Ley Bases: un nuevo paso de un largo camino

Sergio Suppo

¿Qué lograron destrabar? ¿Por qué ahora hay dictamen y durante prácticamente dos meses, tres meses, estaba trabado el proyecto en el Senado? Dos meses prácticamente estuvo parado el proyecto de la Ley de Bases en el Senado.

¿Un solo día como jefe de Gabinete le llevó a Francos a resolver todo esto? Podríamos simplificarlo así, pero en realidad Francos era el hombre del Gobierno en la negociación de la Ley de Bases. Lo fue la primera vez en enero-febrero, lo fue ahora también en Diputados. Lo único que le cambió a él es el cargo, el nombre del cargo. Él era el responsable de la negociación política.

Creo igualmente que, si algo ayudó, no fueron las modificaciones, sino la comprensión de las distintas tribus políticas que hay en el Senado de la Nación de que el Gobierno puso como jefe de Gabinete a un negociador, a alguien con el que se puede hablar aparentemente. De ahí a que después, dentro del Gobierno, a Francos le hagan caso es otra cuestión.

Pero el miércoles dieron un paso adelante: lograron destrabar y siguieron modificando la ley. Francos, en ese sentido, se ha mostrado bastante flexible porque el objetivo es que el Gobierno tenga una ley y pasen a otra etapa. Porque ya la verdad, llevamos seis meses de gobierno, el Gobierno no tiene ni siquiera una ley. La primera ley que pidió no se la dieron todavía, es hora que ya termine esta etapa. Que el Gobierno empiece otro momento de su gestión.

Ya hemos dicho que estamos atravesando por la parte más dura del ajuste porque, si bien va bajando la recesión, va bajando la inflación, hay mucha recesión. Entonces, con el foco puesto en ese lugar también obliga a pensar que el Gobierno va a buscar algún nivel de reactivación de la economía. De aquí a fin de año va a ser largo el proceso, pero también ejecutar las cuestiones estructurales. Y una parte de lo que va a quedar en la ley Bases, tiene que ver con las cuestiones estructurales. Tiene que ver con la desregulación de la economía, tiene que ver con la privatización de empresas públicas, tiene que ver con la facilitación de inversiones extranjeras. De esto trata todavía, aún con los cambios que se le hizo en la ley Bases.

Falta mucho todavía, cuidado. El paso que dieron es un paso corto. Falta que la ley llegue al recinto y se vote, y que el Gobierno gane la votación, que tenga los 37 votos. Falta, porque en el Senado hay una tribu grande, el kirchnerismo: tiene 33 de los 72 votos. Por lo tanto, el Gobierno tiene que ir juntando de a puchitos, de a pequeños, de a votos, de a uno, para lograr 37. No es fácil. No es fácil para este Gobierno y no sería fácil para ningún gobierno.

Una cosa es el discurso del Presidente, que lo ha convertido precisamente en presidente denunciando la casta. Y otra cosa es la realidad política en el Congreso. A mucha gente le podrá no gustar. Pero los senadores y los diputados están elegidos, igual que Milei, integran el Congreso porque fueron votados por la gente, por nosotros, el año pasado y hace dos años atrás. De manera que los 72 senadores tienen el respaldo popular suficiente como para tomar decisiones. Claro, están dispersos, son tantos los grupos dispersos, los partidos provinciales, la fracción que tiene el radicalismo, la fracción que tiene el PRO, y los solo siete senadores que tienen La Libertad Avanza, que es inevitable la negociación.

En política la negociación es esencial, y mucho más cuando se está en minoría en el Congreso como en el caso del Gobierno. De manera que hacer pasar ese proyecto le está costando mucho. Yo creo que hay, igualmente, cuestiones de mala voluntad que se han ido expresando a lo largo del tiempo, y también impericia del Gobierno.

Hay un paso corto que dieron en el Senado que era necesario e imprescindible. Vamos a ver la semana que viene si se vota en el recinto, y cuál es el resultado. Todavía falta.

Creo que lo del Pacto es una cuestión que está muy bien como iniciativa política, pero no conduce a ninguna parte. La verdad es esa. Porque el pacto es una declaración de principios del Gobierno, que algunos le podrán decir "sí, sí, acá te firmo". ¿Y después qué hacemos con eso? Importa más la implementación de la ley de Bases que el pacto.

Creo que antes de fin de mes de junio tendrían que tener la ley. En el mejor de los casos.

