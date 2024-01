Problemas para Peso Pluma: el gobierno de Chile no lo quiere en Viña del Mar

El cantante mexicano Peso Pluma está envuelto en una nueva polémica luego de que el gobierno de Chile pida que se le prohíba su participación en el festival de Viña del Mar.

Se conoció que fue el canal de televisión público de Chile, TVN, que solicitó que el novio de Nicki Nicole no esté presente para cerrar el próximo 1 de marzo el evento musical.

¿Los motivos? para el director del canal no es correcto “transmitir ni fomentar repertorios alusivos a la violencia, el narcotráfico y otros elementos relacionados con la llamada narcocultura".

"Como parte de su misión pública, Televisión Nacional de Chile debe promover los valores democráticos, los derechos humanos, la cultura, el respeto y cuidado del medio ambiente, la tolerancia y la diversidad”, continúa el comunicado.

Asimismo, relacionan este pedido con el aumento del crimen organizado en el país, letras de las que el joven de 24 años hace mención de manera constante en sus canciones.

Los problemas que atravesó Peso Pluma en su corta carrera

Este no es el primer dolor de cabeza que tuvo el artista mexicano. En octubre de 2023 canceló un show en Tijuana por las amenazas de muerte que recibió por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, en mayo del año pasado también se vio sumergido en un inconveniente con el intérprete Pedro Tovar por la canción “Ella baila sola”.

Un documento señala que Peso Pluma habría obtenido beneficios por dicho tema y en ninguna entrevista mencionó a Tovar como el creador de la canción.

“Escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, y decides incluir a alguien más porque te gusta su música, ¿y no mereces crédito por tu propia canción? Básicamente, eso es lo que es. No me preocupa, la canción es cien por ciento mía, me da igual”, expresó el músico en sus redes sociales.

A su vez, durante uno de los shows en el Movistar Arena, se viralizó un video donde se observa al músico en una extraña situación.

El video fue grabado desde bambalinas donde se ve que toma agua y luego se agacha sobre un parlante haciendo un gesto polémico.

Aunque nunca se supo que pasó, muchos sospecharon que el cantante pudo haber consumido cocaína durante el concierto.