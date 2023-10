"Vimos cómo desaparecían las casas por el fuego": el duro testimonio de vecinos

Los incendios forestales en Córdoba no dan tregua, pese a la ardua tarea de los bomberos para extinguir el fuego en Carlos Paz y San Antonio de Arredondo. Las tareas de los equipos técnicos se vieron perjudicadas por los constantes cambios en la dirección de los vientos, el calor y la sequía.

Pasadas las 15, Carlos Paz registraba una temperatura de 37,7°, con vientos fuertes provenientes del sector norte.

Marta Maldonado es una oyente de Cadena 3 que se comunicó con la radio para relatar el terrible momento que está atravesando su familia, que tiene una vivienda en uno de los barrios de Carlos Paz que está siendo afectados por el fuego.

/Inicio Código Embebido/

Viva la Radio Grandes columnas de humo por los incendios se observan desde el centro de Carlos Paz Video

/Fin Código Embebido/

"Hay muchísima sequía y en el lugar hay muchos árboles. Mi hija vive en esa zona con su pareja y sus tres hijos. La gente está muy asustada. Si se acercan las llamas, por supuesto que van a tener que evacuar", indicó sobre la zona de "las 400 viviendas".

"No se dan una idea lo que estamos viviendo, cómo se fueron quemando las casas. Vimos cómo fueron desapareciendo por el fuego, no podemos creer. No están funcionando los aviones hidrantes, debe ser porque no pueden volar. Es terrible", dijo otra oyente a Cadena 3.

Por otra parte, el relator de fútbol de Cadena 3, Carlos "Bocha" Houriet, señaló que la situación es muy complicada y que el reinicio del viento complica la labor de los bomberos.

/Inicio Código Embebido/

Viva la Radio Voraz incendio forestal en Carlos Paz Video

/Fin Código Embebido/

"El viento se reinició cerca de las 14 horas en Playa de Oro, un barrio muy popular de Carlos Paz. Y en Tierra Alta, la situación es mucho más grave. Las autoridades les dijeron a los vecinos que apenas suenen las sirenas salgan de sus casas".

Por otra parte, en otro barrio de Carlos Paz ubicado en la zona céntrica, el cielo se observaba totalmente negro. "El fuego está descontrolado en algunos sectores. Es muy angustiante, la primera vez que se ve un incendio así".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Viva la Radio".