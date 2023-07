Piñón Fijo: "El mundo cambió, pero los chicos siguen siendo los más puros"

Piñón Fijo brindará un show en Córdoba pensado para chicos y grandes. Con la colaboración de Los Sacha, repasará sus grandes éxitos y presentará sus nuevas canciones.

El payaso estuvo de visita en Cadena 3 y adelantó parte de lo que se vivirá en el Quality Arena próximo domingo a las 17.

“Las generaciones se renuevan, pero el cariño sigue intacto. Cuando llegué a Buenos Aires y era el payasito de moda noté que los chicos tironeaban a sus padres para verme y hoy es al revés; los padres tironean a los chicos para que vayan a ver a quien los hizo felices”, afirmó Piñón.

Piñón Fijo, con más de 33 años de trayectoria, no pierde la sorpresa por la fidelidad de sus seguidores y expresó su emoción de reencontrar a padres que fueron a verlo de niños.

“Es una magia y un círculo hermoso, eso me puede, me sorprende y me emociona. Es hacer viajar a la gente hacia su infancia. Intervenir en la infancia de la gente es un arma poderosa que bien usada es algo hermoso”, aseveró.

“El mundo cambió pero los chicos siguen siendo lo más puro, lo que cambia es el estímulo que le damos o le dejamos de dar”, afirmó el artista.

Consultado por la diferencia entre los chicos de ahora y los chicos de 1990, aseguró que “no son tan diferentes, los chicos siguen necesitando de sus padres y de sus abuelos cerca, un niño requiere y pide un poco de atención”.

Piñón resaltó que la música y los perfumes retrotraen a las personas a un momento de su vida, y consideró que su música es parte de eso.

Entrevista de "Viva la Radio".