Navidad: la Cámara de Comercio de Córdoba indicó que la venta arrancó "floja"

José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, indicó que “el 70% de los comerciantes no vendieron aún de acuerdo a las expectativas” a días de la Navidad.

“La semana arrancó floja, hoy mejoró y esperamos que siga así el fin de semana”, señaló Viale a Cadena 3.

Asimismo, advirtió que hubo una baja en el nivel de ganancias porque la gente compra menos productos y de menor valor.

Los regalos más elegidos son ropa, zapatillas, juguetes y electrodomésticos chicos.

“Se ha vendido mucho con tarjeta de crédito. No será una Navidad como las anteriores pero va a repuntar”, sostuvo.

Por otra parte, apuntó: “Los supermercadistas están vendiendo bien dentro de lo que fue este año con restricciones en las ventas y en las utilidades”.

En tanto, Guillermo, gerente de una reconocida juguetería, contó a Cadena 3: “Las ventas no son las esperadas, pero son óptimas por ahora”.

“El ticket promedio es de entre 15 y 25 mil pesos llegando a los 30 mil en el Cerro de las Rosas y a 10 mil en las sedes barriales”, detalló.

Y advirtió: “Desde la semana pasada decidimos no aumentar los precios, también por una cuestión de tiempos, porque a la gente no le gusta entrar y ver que los productos no tienen precio”.

Los más vendidos son los autitos y las muñecas; y también los juegos de mesa.

Informe de Fernando Barrionuevo y Viva la Radio.