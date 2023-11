Moris celebra su cumpleaños con un videoclip animado de "El oso"

Mauricio Birabent, más conocido como Moris, cumple 81 años este domingo 19 de diciembre y Sony anunció el lanzamiento de un videoclip animado de su exitosa canción El oso (estrenada en 1970).

“El video está muy bien hecho, el oso se escapa de la jaula bajo la luna, llega al bosque y lo atrapa la sociedad”, describió Moris en diálogo con Cadena 3.

A sus más de ocho décadas de vida reflexionó: “Tengo buena salud, escribo, dibujo, toco la guitarra, visito a mis hijos y nietos, tengo una vida normal”.

Al recordar su juventud, comentó: “Yo escuchaba mucha música americana, francesa y tarantela, de todo, empecé tocando la batería, tuve una infancia muy musical”.

“Una maestra jardinera me pidió una canción para su jardín, tomé la guitarra y salieron los acordes completos, mi novia que hoy es mi mujer copió la letra, cuando terminé de cantar me emocionó muchísimo, al año la grabé y no sabía el destino que iba a tener; es una fábula con música”, describió sobre “El oso”.

Entrevista de Geo Monteagudo.