Las pantallas y los niños: consejos, tiempo de uso y exposición recomendada

El doctor Walter Sánchez, director del área oftalmológica del Hospital de Niños de Córdoba, dialogó con Cadena 3 y dio algunas recomendaciones sobre la exposición de los niños frente a celulares y computadoras.

La Sociedad Argentina de Oftalmología mira con preocupación un estudio realizado, en el que se estima que, para el año 2060, entre un 30% y 50% de la población mundial será miope.

"Es una lucha que llevamos los especialistas para concientizar sobre el uso de las pantallas y la exposición a la luz solar. A este fenómeno lo llamamos 'acomodación'. Es donde la retina se desenfoca", afirmó Sánchez.

Lo que sugerimos es que un niño menor de un año no debe estar frente a una pantalla. Entre los dos y tres años, no más de una hora. Desde los tres años en adelante, no más de hora y media y evitando su uso durante la noche.

Por otra parte, el especialista agregó: “Los celulares y tablets son los que más daño provocan”.

La regla del 20-20-20

Cada 20 minutos de exposición a una pantalla, se debe mirar a través de una ventana a 20 metros de distancia durante dos minutos.

El oftalmólogo agregó: “Cuando los niños acuden a mi consultorio, les doy este ejemplo: '¿Por qué Messi no usa lentes?'. Y les respondo: 'Porque realiza actividad física al aire libre'”.

“En cambio yo, como doctor, ¿por qué sí uso anteojos? Porque estoy en un lugar cerrado con una computadora y el celular trabajando”, enfatizó.

Es fundamental el control, sugirió el médico. Se recomienda que el primero se realice al nacer. Luego, al sexto mes, para ir evaluando cómo va en su crecimiento.

“Transcurrido el primer año de vida, evaluamos el estado refractivo. Después, una vez por año, que no hace daño”, indicó.

Además, el especialista agregó que hay un estudio que determinó que los niños japoneses tienen entre 40% y 50 % de miopía debido a la gran tecnología con la que cuentan en el país.

En Reino Unido, también hay un gran porcentaje de niños con miopía, ya que tienen acceso a la tecnología o por el clima de días lluviosos y nublados, que los obliga a estar dentro de sus hogares.

En Australia, la incidencia es muy poca, ya que es un lugar con menos cantidad de tecnología disponible y viven más al aire libre.

Para terminar, agregó un concepto importante: “'Ambliopía' es la falta de consolidación de la visión debido a estímulos insuficientes o inadecuados en el periodo crítico del desarrollo de la visión, conocido como 'ojo vago o perezoso'. Si los padres no toman conciencia, eso es lo que provocan en sus hijos".

Informe de Agustín González.