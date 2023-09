Con bombos y carteles, ciudadanos de Río Tercero se manifestaron este miércoles en la puerta de Casa Rosada, sobre la Plaza de Mayo, para que el Gobierno nacional cumpla con el fallo judicial y la ley de reparación, que tiene más de seis años desde su sanción.

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning estuvo junto a la comisión de damnificados y dijo a Cadena 3 que la ley fue sancionada en 2015 y que al día de hoy no se cumplió.

"Como diputada nacional, como ciudadana de Río Tercero y como víctima también de esa situación, estamos reclamando que el Gobierno cumpla con una ley sancionada por el Congreso, que es una ley de reparación, y que con esa ley se hace justicia", sostuvo.

En tanto, el abogado de la causa, Mario Ponce, señaló que un grupo de damnificados por las explosiones ocurridas en 1995 se congregaron para hacerse escuchar. "La ley de 2015 no se aplica ni se cumple, por lo tanto, no se le paga la indemnización que la legislación prevé para los damnificados".

Consultado con mayor profundidad respecto a este tema, Ponce dijo que no hay una explicación de parte del Gobierno nacional. "Está todo listo y todo de acuerdo a lo que la ley ha exigido y su reglamentación. No hay ningún motivo para seguir dilatando el pago, salvo una decisión política que no se toma, que no se anuncia y no se cumple", finalizó.

Informe de Mauricio Conti.