Día del mate: 5 mitos de la infusión favorita de los argentinos

El 30 de noviembre es el Día Nacional del Mate, una de las bebidas más representativas de la Argentina. La fecha es oficial desde 2015 y se celebra en honor al caudillo Andrés Guacurarí y Artigas, más conocido como Andresito. No sólo fue el único gobernador indígena de la historia argentina, sino que fomentó la producción y distribución de la yerba mate.

El mate es la bebida más consumida en los hogares argentinos (90%): se toman más litros de mate que de agua por persona en el país.

La palabra mate nace del vocablo quechua matí, y significa calabaza, ya que era el recipiente y material donde más se tomaba cuando los españoles llegaron a América del Sur. En tanto, la bombilla se denominaba tacuarí y era simplemente una cañita ahuecada.

El ritual del mate

Alejandra Lapietra, sommelier de yerba mate, dio en diálogo con Cadena 3 algunos consejos sobre un buen mate y yerba.

"Soy partidaria de que cada uno debe tomar el mate como más le guste", afirmó la especialista.

"Mientras más hervida esté el agua, más rápido se lava y se quema la yerba", advirtió.

Y continuó: "La yerba argentina tiene propiedades, aporta suavidad. Si uno la compara con la uruguaya es más intensa, esto no es que este mal o bien simplemente es cuestión de gustos".

Además, consultada sobre qué importancia tuvo ver a los jugadores argentinos en el mundo tomando mates, aseveró: "Son los grandes embajadores del mate, lo han posicionado de una manera extraordinaria".

"Los jugadores extranjeros adquieren el uso del mate por sus propiedades y lo consumen de forma individual, no así el argentino, que lo hace por costumbre y porque le encontramos un lado afectivo", cerró finalizó.

Los mitos más insólitos sobre el mate

1 - "El mate baja el colesterol y es bueno para el corazón"

"El mate cebado aporta polifenoles, otorgando a esta bebida capacidades antioxidantes. A su vez, contiene vitaminas del grupo B, algunos minerales como magnesio y potasio y cafeína. El saber popular indica que la yerba mate tiene propiedades como las de ayudar a bajar el colesterol LDL, proteger el sistema hepático, estimular el sistema nervioso central y beneficiar el sistema cardiovascular, pero al día de la fecha la evidencia científica es insuficiente para afirmarlo", señala la Dra. Virginia Busnelli (MN 110351), médica especialista en Nutrición y directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF, en diálogo con Télam.

2 - "Tomar mate ayuda a bajar de peso"

La especialista apunta que "no hay alimentos que adelgacen o engorden. El mate puede consumirse tranquilamente en planes de descenso de peso, en forma de infusión en el desayuno o merienda, o como acompañamiento durante el día. Es importante no agregarle azúcar ya que de esa forma se convertiría en una bebida que aporta calorías vacías. Una práctica muy común, es la de reemplazar la comida con mate, con el objetivo de 'engañar a la panza'. De esta forma, no solo podríamos llegar a excedernos con su consumo, si no también estamos perdiendo tiempo engañándonos cuando podríamos estar trabajando en aprender hábitos sostenibles en el tiempo".

3 - "Desayunar sólo mate está bien"

"Si bien nadie dice que está bien o que está mal, romper el ayuno nocturno únicamente con mate puede ser deficitario en relación a la incorporación de nutrientes. Lo ideal, para que el desayuno aporte todos los macronutrientes, nos sacie y nos prepare para el resto del día es que esté conformado, en líneas generales, por una infusión, una fruta/verdura, cereales integrales, y alguna fuente de grasas saludables y proteínas. Esto no significa que no podamos desayunar con mate, pero si estamos buscando que nuestro desayuno sea completo e integre los nutrientes necesarios, va a ser insuficiente", señala la médica nutricionista.

4 - "El mate reemplaza al agua"

De acuerdo a Busnelli, "no hay ninguna bebida que iguale la función hidratante del agua. Tomar mate tiene efecto diurético, es decir que favorece la eliminación de líquidos, por lo que debería ser un acompañamiento, no un sustituto, de los 2 litros de agua recomendados por día".

5 - "Se puede tomar todo el mate que uno quiera"

"Si bien en este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la yerba mate, lo ideal es no excederse de 2 litros diarios ya que puede colaborar con algunos procesos inflamatorios. El mate posee compuestos que pueden irritar en caso de acidez gástrico o algún malestar digestivo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo preparar los mates más ricos

Vista. El color de la yerba tiene que ser verde claro con tonalidades amarillentas; las hojas deben exhibir un aspecto limpio y parejo en su color y formas, y los palos tienen que presentarse lo más enteros posibles.

Tacto. El polvo debe desprenderse fácilmente de la palma de la mano.

Olfato. Debe sentirse un aroma a hierba seca con un leve dejo tostado. Puede apreciarse pleno, puro y hasta complejo según sea su procedencia; siempre deben encontrarse esas notas redondas que refieren a su correcta maduración.

Oído. Al tomar un puñado de yerba mate y presionarlo acercándolo al oído, debe percibirse un crujido. Esto es algo virtuoso porque indica que dicha yerba pasó por un buen proceso de secanza.

Gusto. En esta instancia logran fidelizarse todas estas características y los aromas de boca deben enriquecerse con otros matices; es decir, que aparezca un leve toque amargo es una característica agradable. Según haya sido el tratamiento de dicha yerba, sus medios y finales de boca podrán ser cortos, aterciopelados, dulces y redondos o largos, persistentes, profundos y más salvajes.

Paso a paso

1. Llená el mate en sus tres cuartas partes. Cubrilo con la mano y agitalo con la boca hacia abajo, logrando que los componentes de la molienda se mezclen equilibradamente y la yerba quede inclinada sobre el mate a 45° aproximadamente.

2. Humedecé la yerba con agua tibia en esa pequeña cavidad que se formó sobre uno de los costados del mate. Esperá a que absorba, cebá nuevamente y recién después colocá la bombilla.

3. Calentá el agua evitando que hierva: para cebar un buen mate es muy importante que nunca supere la temperatura de 75°C. El agua no tiene que estar a más de 80 y 85 grados, encontrate con la yerba mate no la arruines a 90 grados.

4. Cebá, el ritual de compartir con el otro, la magia de tomar mate.

Karen Fiege, sommelier y misionera, valoró en diálogo con Cadena 3 que el mate es un estimulante natural, antioxidante y que las nuevas generaciones llegan al ritual a través de sus ídolos como Lionel Messi.

En tanto, la sommelier cordobesa Sol Orquera destacó la campaña "Hagamos ruido de mate", que consta en firmar un petitorio para que el Día del Mate se celebre a nivel mundial.

Entrevistas de "Viva la Radio" y Mauricio Conti.