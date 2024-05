Crece el conflicto estatal en Misiones: a la Policía se suman salud y educación

Con reportes de Mauricio Conti, enviado especial de Cadena 3

En la provincia argentina de Misiones, la policía local inició una serie de protestas exigiendo mejoras salariales y amnistía para aquellos involucrados en el conflicto. La situación alcanzó tal gravedad que los uniformados interrumpieron el tráfico en importantes arterias viales de la ciudad de Posadas, generando un fuerte impacto en la vida cotidiana de los residentes.

Los policías reclaman tres puntos fundamentales: amnistía para evitar sanciones tras el conflicto, mejoras salariales argumentando que exponen su vida por apenas 400 mil pesos en una zona de frontera, y una mesa de diálogo permanente entre la policía provincial, el gobierno y también el servicio penitenciario.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Ramón Avarilla, oficial mayor retirado y vocero del movimiento policial, respondió en diálogo con Cadena 3 a las declaraciones recientes de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. "Le pido por favor que ella se interiorice bien de lo que está pasando acá", dijo Avarilla. "La promesa que ella nos hizo es velar por el uniformado, que debajo de cada uniforme hay un ser humano".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Avarilla también cuestionó las diferencias salariales entre la Policía Federal Argentina y la policía provincial misionera. Según él, un comisario general en Buenos Aires gana alrededor del doble que uno en Misiones.

El conflicto parece lejos del final ya que los manifestantes aseguran que continuarán con sus acciones hasta obtener respuestas satisfactorias a sus demandas.

Según Germán Palavecino, otro vocero del movimiento, lo que buscan no es un aumento de sueldo sino una recomposición salarial. Afirmó que desde octubre del año pasado, los sueldos de los policías se redujeron en más del 50%, por lo que necesitan un incremento mínimo del 100% para poder cubrir sus necesidades básicas.

Este martes se produjo una manifestación con distintos cortes sobre la ruta nacional 12. Los principales piquetes se dieron en las intersecciones de la ruta con Candelaria y Santa Ana.

El reclamo, que había comenzado en el Comando Radioeléctrico la semana pasada, fue tomando cada vez más fuerza y, en las últimas horas, también sumó a los docentes, médicos y enfermeros.

Según señalaron fuentes del personal de salud, este martes se rechazó la última oferta del Poder Ejecutivo provincial, que fue del 27 por ciento, lejos del reclamo de un 100 por ciento.

De acuerdo a un vocero del personal de salud, un médico en Misiones cobra 450 mil pesos por mes y percibe $1.600 por hora de guardia.

El Gobierno nacional, representado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió personal de Gendarmería, que estuvo presente en los cortes de ruta, pero no procedió a desalojar, sino que sólo desvió el tránsito, mientras se sigue de cerca la situación desde Buenos Aires.

El Gobierno de Passalacqua había ofrecido a los policías un aumento que fue rechazado, por el que un agente, que en enero cobró $300,183.10, llegaría en mayo a $488,263.20 (62,66%).

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La Salud y la Educación se sumaron a la protesta.

Las tensiones en Posadas continúan aumentando a medida que los piquetes policiales persisten en las principales calles de la capital. A la creciente inquietud de los oficiales provinciales se le suma ahora el descontento de los docentes y el personal sanitario.

Un acampe surgió en la puerta del Ministerio de Salud provincial, con médicos, parteros, bioquímicos y enfermeros uniéndose a la protesta, también se encuentran los docentes en el lugar. Los servicios hospitalarios públicos se vieron afectados gravemente, limitándose únicamente a atender urgencias.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Augusto, un trabajador del hospital pediátrico local explicó cuál es el motivo principal detrás del malestar: "Venimos hace casi dos meses ya en la manifestación por el sueldo. Hoy estamos acá acampando ya dentro del ministerio", dijo. Aclaró que se trata de un acampe pacífico y no una toma: "No está tomado el ministerio, simplemente es un acampe pacífico y no se ha lastimado a nadie ni nos hemos lastimado nosotros".

Los trabajadores públicos exigen una mejora salarial como respuesta a su malestar creciente. La situación sigue sin resolverse mientras continúa el conflicto en las calles de Posadas.

El conflicto comenzó hace 11 días con la policía provincial y se extendió a los docentes y otros empleados estatales. Los manifestantes protestan por bajos salarios e insatisfacción laboral. Elena, una enfermera con 30 años de experiencia que cobra 450 mil pesos, expresó: "Hoy estamos sobrepasados, nuestros salarios son muy bajos nuestras tareas siguen siendo las mismas, no podemos vivir con nuestro sueldo."

Además del Ministerio de Salud, los docentes bloquearon una importante avenida llamada Uruguay en la capital de Posadas. A pesar del comunicado del Ministerio de Educación del gobierno misionero asegurando que el conflicto educativo estaba resuelto, este sigue vigente ya que el 90% de los docentes están participando en las protestas.

Elena añadió: "Apretaron tanto la soga que terminó por cortarse, tenemos heladeras vacías tenemos trabajadores cansados, no damos más".

La falta de presencia policial en las calles es un tema preocupante dado que Misiones es una zona fronteriza compartida. Por el momento no hay respuesta ni solución al conflicto por parte del gobierno provincial o nacional.

Informe de Mauricio Conti, enviado especial de Cadena 3 a Misiones.