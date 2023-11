Benjamín Bordón, el estudiante que cumplió su sueño de cantar con Carlos Rivera

Carlos Rivera vino a brindar su show a Córdoba y uno de sus fans era Benjamín Bordón, un estudiante secundario de La Rioja que soñaba con cantar con su ídolo.

Benjamín tiene 16 años y viajó a Córdoba para ver el espectáculo con un cartel que decía “Quiero cantar con vos”.

En diálogo con Cadena 3 contó lo que sucedió para que fuera la noche de su vida.

“Carlos leyó el cartel a poco de comenzado el show y pasó tiempo, pensé que no podía por un montón de razones entendibles, hasta que en un momento me dijo subí y me invitó a cantar con él la canción 'Voy a amarte'.

El joven cumplió uno de los sueños de su vida y relató el momento con mucha emoción. “Subí con el corazón en las manos, fue un momento único”, concluyó el estudiante riojano.

Informe de Celeste Benecchi.