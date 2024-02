Vecinos sin luz ni gas por más de 48 horas en el microcentro: "Tiramos comida".

En un edificio de 11 pisos en el microcentro de Rosario, la situación se tornó crítica en las últimas horas para los habitantes de España al 1400. La falta de suministro eléctrico, sumada a la carencia de gas, tiene a los residentes en estado de desesperación y con una incertidumbre creciente ante la ausencia de respuestas concretas por parte de la empresa proveedora de energía, la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

En conversación con el móvil de Cadena 3 Rosario, uno de los vecinos expresó: "El martes a las 6 de la mañana se cortó la luz, prácticamente no vino. Encima este edificio que está aquí atrás tiene una particularidad: está sin gas, entonces no hay gas, no hay luz y es muy probable que pronto no haya agua si no viene la luz".

La problemática se agrava teniendo en cuenta la composición del edificio, con 11 pisos y dos torres. "En el último piso vive una pareja, el hombre tiene 90 años y la mujer tiene 80", destacó el vecino.

"No sé si lo que tienen que mostrar es un poco de empatía, pero al menos cierta respuesta más concreta para que la gente también se organice, tenga algún tipo de estrategia o tenga algún panorama más claro acerca de cuándo se va a resolver la situación", agregó el comerciante.

La falta de suministro eléctrico no solo impide que los residentes puedan llevar a cabo sus actividades diarias, sino que también ha provocado pérdidas económicas considerables en alimentos y mercadería. "Ya nos pasó una vez que tuvimos que tirar 6 heladeras y 4 freezers llenos de comida, no pudimos trabajar por dos días y ahora nuevamente", lamentó el vecino.

Informe de Agostina Meneghetti.