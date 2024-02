Preocupación de los vecinos de villa El Nailon: "Somos presos en nuestras casas"

Eduardo es vecino de villa El Nailon y tras los recientes episodios de violencia que se suscitaron en el sector dijo a Cadena 3 que son "prisioneros de sus propias casas".

"La Justicia no está haciendo nada y nos estamos acostumbrando a vivir con el riesgo de balas alrededor", lamentó.

"Estamos acostumbrados, no nos queda otra. Es muy difícil, no podemos tener a los chicos encerrados o salir a tomar un mate. Estar encerrados dentro de las casas es tremendo y esto no viene de ahora, sino de hace rato y esto va a seguir si la Justicia no hace nada", lamentó.

Frente a este escenario sostuvo que "la gente tiene mucho miedo".

"A la gente que se a anima a denunciar les han tirado tiros en la casa, amenazado, tirado coronas en la puerta. A esta mujer que filmó el video (donde se ve a jóvenes armados) le apuntaron a la hija y le gatillaron, pero no salió la bala, y estaban con bidones de nafta", señaló.

Para el vecino, hay una "connivencia de policías con los delincuentes" y hay otros que hacen su trabajo, pero no es suficiente porque "capturan a los delincuentes que están una semana, entran y salen".

"El gobernador (Martín Llaryora) que deje de estar paseando por Buenos Aires y solucione lo de Córdoba, se tendría que poner las pilas en este momento. Por esto que estamos viviendo estamos siendo como Rosario", manifestó preocupado.

Y concluyó: "Más que todo lo que estamos pidiendo es seguridad para tener una vida medianamente tranquila y podamos ir a la vuelta a tomar un mate, porque los chicos ese día estaban en el playón y hubo que llevarlos lejos por la cantidad de balazos que había".

Entrevista de Miguel Clariá