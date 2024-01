Vecinos de Circunvalación al 1600 reclaman suciedad y desamparo ante la tormenta

En una situación que ha perdurado durante meses, los habitantes de la calle Venezuela al 1600, en la zona de Circunvalación 1600, enfrentan condiciones de vida precarias marcadas por la negligencia en el mantenimiento de infraestructuras clave.

La tormenta reciente, acompañada de fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas, ha expuesto la crítica situación en la que viven, agravando las dificultades que ya enfrentaban.

Una vecina afectada compartió su frustración en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario. El reclamo, que inició el 22 de septiembre de 2023, ha llegado a su quinto mes sin solución aparente.

"Este reclamo se inició después del hartazgo de los vecinos", declaró. "No entendemos qué es lo que pasó, es una tarea de mantenimiento, limpieza de zanjas, pastizales, de un día para otro se dejó de hacer. Pensamos que después de la pandemia hubo reducción de personal. Uno empezó a dejar cosas de lado, pero después dijimos que esto no era normal. Hacemos reclamos prácticamente diarios. Llamamos, vamos al distrito, escribo a la intendencia. Siempre la atención es excelente, nos dicen que lo entienden, pero no se puede vivir así".

La magnitud del problema se hizo evidente durante la reciente tormenta, donde numerosas viviendas se vieron afectadas por inundaciones. La vecina explicó: "No se pudo evitar. Hubo infinidad de viviendas en las que entró agua a domicilio, zanjas rebalsadas. Recién a las 7 de la mañana, antes era imposible con la tormenta. Todas las veredas estaban tapadas de agua, ingresando agua a los domicilios. Tuvieron que hacer umbrales como freno para que no pase agua. Esto trae enfermedades, niños con dengue, personas mayores. Se tuvieron que mudar, tenían expedientes con reclamos en la municipalidad. Hace años, después de que se hizo la autopista, el agua no tiene salida, y las zanjas, al no tener mantenimiento correspondiente, no tienen caudal. Los pastizales hacen de contención y el agua de la zanja entra a los domicilios".

"Que venga una cuadrilla. A veces vemos 15 personas y hay dos trabajando y el resto tomando mate. En dos o tres horas se puede solucionar y después mantenimiento, con ayuda de los vecinos nosotros vamos a colaborar. Sentimos que nos toman el pelo, entendemos, está todo registrado, pero no hay respuesta de nadie. ¿Me tengo que ir a encadenar al municipio? ¿Cortar la autopista? No nos manejamos de esa manera. No pedimos un contenedor o una columna, que también lo necesitamos. Es algo que provoca enfermedades", concluyó.

Informe de Agostina Meneghetti.