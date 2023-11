Un contingente de La Rioja denuncia destrato y estafa en viaje para ver a Leda.

Las manifestaciones de fe por la carismática Leda Bergonzi, vuelven a tener este martes una prueba cabal en el reencuentro con los fieles, que tiene lugar durante la tarde en el predio de la ex Rural.

No obstante, para un contingente proveniente de La Rioja, lo que inicialmente prometía ser una experiencia espiritual única se transformó en una estafa que dejó a casi 50 personas varadas y desencantadas en las inmediaciones de Bv. Oroño y 27 de Febrero, en las afueras del Parque Independencia.

Gladys, una de las afectadas, compartió su experiencia con el móvil de Cadena 3 Rosario, describiendo la cruda realidad que han enfrentado desde su llegada. "Todas las personas que vinimos somos muy mayores y todos con distintos tipos de enfermedad elevada. Queríamos que nos traten bien, nos atiendan y sobre todo no nos mientan", expresó.

El contingente llegó con la promesa de un paquete turístico que incluía no solo la visita a Leda, sino también alojamiento y comida. Sin embargo, Gladys relata que, desde su llegada, no han recibido ninguna de estas prestaciones.

"No hubo absolutamente nada. El domingo estuvimos en la calle tirados a la deriva haciendo cola con las sillas o lo que hayamos traído. Compartíamos lo que cada uno traía o no traía. Estuvimos y tratamos de pasarla bien", lamentó.

Las condiciones empeoraron cuando, al caer la noche, descubrieron que no podían utilizar los baños en el colectivo asignado. "Un olor bárbaro, decían que el colectivo era nuevo. No pasó nada, llamamos porque la gente empezó a no subir. El baño no tenía agua", detalló Gladys, indignada por la falta de condiciones mínimas.

Las quejas y reclamos fueron respondidos con desprecio y falta de respeto por parte de los responsables. "Todos reclamaron, se enojaron, nos faltaron el respeto. Decían que no entendimos, que escuchamos mal, se defendía a cielo y tierra. Si sabíamos esto no veníamos. Acá no hubo fiado, se pagó todo. 45 mil pesos cada uno. Casi 50 personas. Vamos a ver una vez que nos volvamos, cómo nos tratan, todos nos enojados", agregó.

Y, visiblemente emocionada, concluyó: “Queremos verla a Leda, la vimos por foto, los felicitamos por tener a esta persona maravillosa, es una alegría, venimos porque estamos enfermos, no venimos de joda para que nos traten mal ni nos griten. Queremos lo mejor con la situación como está, no hay plata que valga con los remedios, no nos alcanza la plata a los jubilados”.

Informe de Agostina Meneghetti.