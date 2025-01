Seguridad acuática en vacaciones: "desconocimiento del riesgo" y otros factores

En medio de la temporada de verano, las recomendaciones sobre seguridad acuática se vuelven cruciales, especialmente tras incidentes trágicos ocurridos en diferentes localidades, como el reciente fallecimiento de un turista en Cuesta Blanca, Córdoba.

Leo Manino, jefe de guardavidas de la costanera en Rosario, enfatizó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario la importancia de tener respeto por el agua y estar informado sobre los riesgos. Manino explica que "el desconocimiento del riesgo" es uno de los factores principales en los ahogamientos.

"En los adultos y adolescentes, el riesgo se presenta principalmente en espejos de agua abiertos, mientras que, en niños pequeños, el peligro se encuentra más en el entorno del hogar". En esa línea, aconsejó que quienes visitan nuevos lugares deben "valorar la situación que puede darse en uno u otro espejo de agua".

En relación a la reciente tragedia en Córdoba, Manino sugirió que "la recomendación es recorrer previamente el río sin tirarse, ver que está todo tranquilo y después te tirás". Además, subrayó que "cuando hay visibilidad nula, la recomendación es no tirarse de cabeza".

Respecto a la práctica de actividades acuáticas como el paddle surf, Manino aclaró que "el chaleco puede dar flotabilidad y es fundamental". Sin embargo, advirtió que "no hay que confiarse", ya que incluso quienes saben nadar pueden verse en dificultades. "La recomendación es que, si alguien no sabe nadar, mínimamente sepa flotar y use chalecos a la vida", agregó.

En caso de presenciar una situación de ahogamiento, Manino recomendó no aproximarse directamente a la persona en peligro. "Rescatar a alguien puede ser acercándole algo que flote, como un elemento de flotación o una cuerda", explicó. "Es importante ayudar, pero llamar a la prefectura o al sistema de guardavidas también es esencial".

Finalmente, Manino recordó la importancia de la vigilancia, especialmente con niños. "Siempre es mejor tenerlos cerca y vigilados para evitar momentos de desatención", concluyó.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.