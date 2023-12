Rosario: robo de carga en plena ruta a un camión que transportaba maíz

Una jornada que debería haber transcurrido con normalidad se convirtió en una pesadilla para un camionero proveniente de Santiago del Estero, quien fue víctima de un robo de carga en plena avenida Circunvalación, complicando el tránsito y generando un operativo de auxilio por parte de trabajadores viales.

La situación se volvió evidente cuando a primera vista parecía que un camión había perdido una gran carga de maíz, bloqueando la circulación en dirección sur, subida hacia Avellaneda. Un testigo presencial relató la impactante escena en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario.

"Paré porque vi que estaba arrodillado y paré, le digo, le voy a dar una mano, ¿qué va a hacer? Y me dijo que le robaron. En realidad, no fue una pérdida, le robaron. No, no, le robaron, le abrieron la boquilla", narró el joven testigo.

Según su relato, el conductor del camión fue abordado por un hombre y una mujer en moto, quienes le abrieron la boquilla de carga, provocando la pérdida de una parte sustancial de su mercancía.

El camionero, visiblemente afectado por la situación, no pudo hacer nada para detener el asalto. Ante la magnitud del robo, el testigo y otros tres ciudadanos se acercaron para ofrecer ayuda al conductor. "Estaba como muy compungido. Estaba mal el hombre, pobre. Un hombre mayor, se agarraba el pecho. Pobre muchacho, un hombre grande", expresó el joven testigo.

El transportista optó por continuar su camino debido a la urgencia de entregar la carga y el temor de que la noche complicara aún más la situación. Cargó lo que pudo con la ayuda de los voluntarios, mientras el resto de la mercancía era retirada de la traza de Avenida Circunvalación por trabajadores viales.

Informe de Agostina Meneghetti.