Marcha en Balcarce y Mendoza para exigir justicia por la muerte de un cadete.

Se realizó una movilización este lunes para exigir justicia por la muerte de Hernando Andrés Fredes, el cadete que fue atropellado en el túnel Celedonio Escalada a mediados de noviembre y que falleció el pasado sábado.

La familia de Fredes, junto con sus compañeros y amigos, se congregaron en Balcarce y Mendoza, en un acto que buscó visibilizar las circunstancias que rodean el trágico incidente y demandar respuestas contundentes por parte de la justicia.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 del jueves 16 de noviembre, cuando Hernando Andrés Fredes, de profesión cadete y quien se desempeñaba como repartidor en una moto Honda Titán 150, fue embestido por una camioneta KIA Sorrento gris. A pesar de los esfuerzos médicos, Fredes no logró recuperarse y falleció en el Hospital Clemente Álvarez.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La marcha contó con la presencia de familiares, amigos y compañeros de trabajo de Fredes, quienes no solo buscaban rendir homenaje al joven sino también reclamar justicia por la falta de medidas que aseguren la seguridad de los trabajadores en la actividad de cadetería. Los compañeros de trabajo se solidarizaron con la familia y expresaron su preocupación por la precariedad laboral en la que muchos cadetes desarrollan sus tareas.

Javier Fredes, hermano de Hernando, brindó declaraciones al móvil de Cadena 3 Rosario: "Una vez más por el tema de que él sigue en libertad, él sigue en la casa con la domiciliaria esperando que fiscalía, no sé qué está esperando para la detención, que lo detengan como cualquier persona normal, que vaya a una comisaría, una cárcel o lo que sea, hasta esperar la audiencia y ver después. Porque no puede esperar en la casa. Ya mi hermano falleció. ¿Qué es lo que están esperando?"

"La movilización es porque sabemos que él está en la casa. No puede ser que él esté en la casa. Y mi hermano ya ha fallecido. Y otra vez acompañado por, bueno, los cadetes, compañeros, todo. Amigos de trabajo, amigos, familiares, amigos míos. Son todo gente, laburantes, son toda gente que está trabajando. Acá no hay política, no hay chanchullo de nada", agregó.

Informe de Agostina Meneghetti.