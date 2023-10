"¡Juira! Tour ¿Ustedes bien?", el unipersonal de Marian Moretti llega a Rosario.

La comedia tiene un poder único para hacernos reír y reflexionar sobre la vida, y la talentosa actriz argentina Marian Moretti está llevando esa experiencia al siguiente nivel con su espectáculo "¡Juira! Tour ¿Ustedes bien?", que llega a Rosario este sábado 2 de noviembre.

Moretti, conocida por su habilidad para hilar historias humorísticas en el escenario, promete una noche llena de risas, anécdotas personales y observaciones agudas sobre la soltería, la relación con el cuerpo, el paso del tiempo y las complejidades de las relaciones. Todo esto lo adelantó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

Reveló el origen de la frase que da nombre a su gira: "Juira". Esta palabra, que se convirtió en un “código” con sus seguidores, surgió durante la pandemia cuando comenzó a trabajar en sus redes sociales. Al mencionar el éxito de su gira, comentó: "Suelo hacer esa pregunta frente a fracasos cotidianos".

El espectáculo promete una experiencia íntima, con Moretti pasando una hora y media en el escenario compartiendo momentos icónicos de su vida y anécdotas universales que resuenan con todos. Habla de desafíos y reflexiona sobre la vida, todo con su característico sentido del humor.

"Hice un espectáculo a la gorra una vez, se llenaron después cuatro espectáculos seguidos, armé algo más grande, y se armó el “Juira tour ustedes bien?”. Se agotó la primera función en la calle Corrientes, que es emblemática. A veces un me gusta gente que te comenta no es que paga y te va a ver, es como el siguiente nivel. Me siento bendecida, de corazón, por sacar una entrada e ir a verme. Lo vivo con mucha emoción, empezó como una función para mí cumpleaños ", afirmó con gratitud.

El show en Rosario tiene para Moretti un sabor especial. Es que su fanatismo por la música de Fito Páez tuvo un hito cuando fue seleccionada para actuar en la serie sobre el actor popularizada meses atrás.

“Crecí escuchándolo, sigo escuchándolo. De estar saltando en mi cucheta a los 12 años a estar en su serie fue decir ‘listo’. Hice el casting una sola vez, una sola instancia y me llamaron. Hago un personaje que es una parte triste de la vida de Fito, es la persona por la cual descubren al asesino de su tía y de su abuela. Es un pasaje complejo, tristísimo de la vida de él, pero estamos ahí. Y ahora ir a Rosario, es un círculo que cierra perfectamente, estoy feliz”, declaró.

El "¡Juira! Tour ¿Ustedes bien?" ha estado en marcha desde febrero, con presentaciones mensuales en la capital argentina. Sumado a su presentación en el Centro Cultural Atlás de este 2 de noviembre, anunció su última presentación del año en Buenos Aires, en el Teatro Picadilly el 9 de noviembre, a las 9 de la noche. Las entradas se pueden adquirir en el teatro, en pleatea.net y a través de su Instagram @okimarian.

Entrevista de Rodrigo Ipolitti y Eugenia Iermoli.