Inseguridad sin fin: volvieron a robar en consultorio por quinta vez en semanas.

La esquina de Ovidio Lagos y Pellegrini se ha convertido en el escenario de una lamentable serie de incidentes para un consultorio de kinesiología, que ha sido blanco de intentos de robo cinco veces en tan solo unas pocas semanas.

La dueña del establecimiento, además de lidiar con la angustiante inseguridad, expresó al móvil de Cadena 3 Rosario su frustración por la aparente falta de acción efectiva de las autoridades locales.

En el último episodio, ocurrido en la madrugada del jueves pasado, la alarma del consultorio sonó nuevamente, alertando a la propietaria, quien se apresuró a llegar al lugar. Esta vez, el intento de robo dejó evidencia visible, con un vidrio roto, pero la puerta aparentemente cerrada. La dueña, temblando de pánico, esperó en su auto afuera mientras llamaba a la policía.

Sin embargo, las respuestas de las autoridades a este patrón constante de incidentes han dejado a la propietaria con más preguntas que respuestas. Expresó su frustración por la "liviandad" con la que, según ella, la policía abordó la situación. Señaló que la respuesta de los oficiales fue que lo ocurrido "fue violencia al pasar", lo cual aumentó su desconcierto y preocupación.

"Sucedió anoche, esta vez sí sonó mi alarma. Me llamaron a las 3:20, se activó la alarma del sensor de la puerta de mi local. Esta sería la quinta vez de un intento de robo. Llamé a la policía y cuando llegaron, revisaron todo el local. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Ayer, a la tarde, la fiscalía me escribió pidiéndome otra vez que yo le diga a qué hora me pareció que hayan sucedido los primeros hechos de hace dos semanas. Les volví a repetir el horario, les adjunté la última denuncia del lunes, y hoy tenía que adjuntarle la próxima denuncia, pero bueno, esos son los tiempos de hecho, evidentemente no son los de la cárcel, los del crimen", amplió.

Informe de Agostina Meneghetti.