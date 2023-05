Franco Bartolacci fue reelecto como rector de la Universidad Nacional de Rosario

Franco Bartolacci, actual rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), fue reelecto este jueves para ocupar por otros cuatros años ese cargo, en una asamblea donde obtuvo amplia mayoría (más del 85%).

“La verdad que es un honor, es un gran privilegio, un acompañamiento tan contundente de la comunidad. No hay antecedente que haya una manifestación tan contundente de la comunidad, donde más del 85% suscribe, adhiere, acompaña un proyecto institucional”, dijo al móvil de Cadena 3 Rosario.

Contexto. “Cuanto más contundente la victoria, hay que asumir con mayor responsabilidad las cosas que quedan por hacer. Hemos tenido años tremendamente complicados. Nos ha tocado convivir, prácticamente, dos años enteros con pandemia. Casi cuatro años con dificultades económicas muy profundas, y aún con esa dificultad, la universidad impulsó uno de los procesos de transformación más importantes de su historia”.

Desafíos. “El desafío es profundizar eso, seguir generando reformas hacia adentro para tener una institución a tono con lo que tenemos que hacer. Seguir dando vuelta a la universidad pública, rompiendo lo que muchas veces es un palacio de saber clausurado, para ponerlo en diálogo con lo que necesita una sociedad que la está pasando mal y requiere intervenciones urgentes”.

Aporte. “La universidad tiene mucho para aportar, no sólo en la formación de profesionales de excelencia como lo hace, multiplicando las propuestas educativas porque lo que nos saca de todo lo que nos pasa es más educación, más ciencia, más desarrollo tecnológico y ahí vamos a trabajar”.

Términos personales. “Le he puesto mucho corazón y creatividad en estos años y vamos a seguir de la misma manera. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo, pero no lo digo en términos personales, porque las constituciones son siempre colectivas, y yo soy los que cree que las instituciones no cambian si en las comunidades no hay ganas de que las transformaciones se produzcan”.

Formalidades. Bartolacci fue apoyado con 257 votos a favor contra 38 que obtuvo Patricia Propersi, candidata opositora, mientras que hubo 7 abstenciones. La Asamblea Universitaria es el órgano superior de la Universidad que se constituye con todos los miembros del Consejo Superior, de los Consejos Directivos de las Facultades y de los Consejos Académicos de los Establecimientos de Nivel Preuniversitario. Son 303 los representantes: 12 decanos y 3 directores de escuelas, 144 docentes, 110 estudiantes, 17 graduados y 17 no docentes.