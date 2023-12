Viva la Radio Rosario Duki y la "angustia" antes de sus shows: "Es una presión que lleva al colapso" Audio

Duki se presentará en el estadio Más Monumental de River Plate el 2 y 3 de diciembre, con entradas agotadas. El artista se convertirá en el argentino más joven en hacerlo. Por ese motivo, el jueves en conferencia de prensa se refirió a la “angustia” que siente por el temor a estar “quemando etapas”.

El médico psiquiatra Lucas Raspall se refirió a las sensaciones que expuso Mauro Ezequiel Lombardo, el nombre del músico y compositor, y destacó en Viva la Radio, por Cadena 3 Rosario: “Es un fenómeno que se viene dando cada vez más. Por supuesto que tiene que ver, o al menos está alentado, por las redes sociales. Es algo que multiplica de manera exponencial cualquier producto, llevándolo para arriba y llevándolo para abajo”.

“Lo habitual era que en cualquier caso uno vaya haciendo un caminito lógico, en el que uno va exponiendo sus recursos en desafíos que se van presentando para ver si hay más capacidades a desarrollar, ir puliendo, ir fortaleciendo, porque eso te lo da la experiencia. Acá lo que se salta es el tiempo necesario para tener los recursos para bancar las situaciones”, atendió el especialista.

Para Raspall, “esos fenómenos tan precipitados lo que tienden a generar es una presión lo suficientemente alta como para que se dé el colapso”. “Tanto las conquistas como los duelos de repente se hacen inmensos”, dijo.

En ese marco, el médico trazó un paralelismo con lo que ocurre en el fútbol y explicó: “Esto le pasa también a los jugadores, vos podés tener un crack de 17 que lo quieren llevar a Europa y uno podría pensar que es medio temprano, y después el sistema te muestra que no, que hay cosas que las tenés que tomar cuando aparecen”. “El sistema no te da mucho lugar para el cuidado, el sistema no cuida”, añadió.