Denuncias de incumplimiento de veda electoral a horas de las elecciones

A pocas horas de que comience la veda electoral en la provincia de Santa Fe, el Tribunal Electoral se encuentra abrumado por una serie de denuncias que apuntan a posibles irregularidades en el accionar de algunos espacios políticos y candidatos.

En una situación de alta tensión política, los apoderados de Unidos para Cambiar Santa Fe presentaron una denuncia "de carácter urgente" con el objetivo de impedir que el gobernador Omar Perotti participe en una recorrida en la capital santafesina, vinculada a la colocación de tuberías en la obra del Gasoducto Gran Santa Fe.

Sin embargo, esta no es la única denuncia que ha sacudido el escenario político en las últimas 48 horas, especialmente en la ciudad de Santa Fe. Las quejas incluyen la viralización de audios a que ofrecen dinero a cambio de votos.

El presidente del Tribunal Electoral de Santa Fe, Daniel Erbetta, habló sobre la situación con el móvil de Cadena 3 Rosario: "En las últimas 24 horas, 48, hemos recibido muchas denuncias, o por lo menos hemos recibido denuncias vinculadas a eventuales posibilidades de incumplimiento de la veda electoral, hemos recibido denuncias vinculadas a cadenas, fundamentalmente en la ciudad de Santa Fe, de audios viralizados a través de WhatsApp en donde supuestamente se ofrece dinero a cambio de voto y se pide que se saque una foto."

Las denuncias, provenientes de diferentes partidos políticos, han generado una incertidumbre en el panorama electoral. Erbetta destacó la importancia de la seriedad y responsabilidad de los líderes partidarios y candidatos en el cumplimiento de las reglas electorales y la veda.

"Todos saben muy bien qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en esos niveles y todos saben que el tribunal va a aplicar rigurosamente la ley de manera imparcial, de manera objetiva", agregó Erbetta.

Y concluyó: "Hemos apelado a la seriedad, a la profesionalidad y a la responsabilidad de cada uno de los líderes partidarios, de los candidatos electorales. Las vivezas criollas, la verdad que no creo que esas situaciones tan a última hora definan mucho la suerte de una elección, no sé si me explico".