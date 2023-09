Comenzó la veda electoral en Santa Fe: qué se puede hacer y qué no

En el contexto de las elecciones provinciales del próximo domingo, comenzó la veda electoral en la provincia de Santa Fe. Se extenderá hasta el domingo a las 21 y establece una serie de prohibiciones.

Pablo Ayala, secretario electoral de Santa Fe, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y afirmó: “Un intendente no puede hacer un acto público. No puede ir el intendente a la Noche de Las Peatonales. Lo del gobernador está en evaluación (la visita a una obra en construcción). Los candidatos deben cumplir la ley, no se puede estar detrás de cada uno”.

“En Santa Fe no tenemos regulación sobre redes sociales, que son muy difíciles de controlar. Los legisladores deben trabajar en una regulación de las normas”, evaluó luego sobre los alcances de las reglas.

“En las PASO tuvimos problemas con una publicación de un diario. Uno advierte lo que está prohibido, pero actuamos en base a denuncias, de forma posterior, no de manera preventiva”, planteó.

Y aclaró: “El voto es obligatorio, por más que no haya votado en las PASO. Los datos para los votantes están en padrón de la provincia. Las autoridades de mesa fueron notificadas por correo argentino, los voluntarios fueron avisados por mail y teléfono. Si no van deben avisar”.

Funcionarios que violan normas

El abogado constitucionalista Domingo Rondina se sumó a la nota sobre la veda electoral en Siempre Juntos y apuntó contra los funcionarios que violan las reglas.

“No son picardías, son delitos. Una cosa es un militante tirando volantes, otra es que un gobernador se burle de las normas. No hay mayor asesino serial de normas que un político en campaña. Mayor es el cargo, mayor la responsabilidad”, observó.

Y recordó: “Los últimos 15 días no se pueden visitar obras. Recorrerlas está prohibida. Está muy claro en la ley”.