Caso Guenchul: "Para la premeditación tiene que haber más de dos personas"

En una vuelta de tuerca en el resonante caso del asesinato del personal trainer Marcos Guenchul , ocurrido en julio de 2019, los Tribunales Provinciales fueron testigos de un fallo que sorprendió a los familiares de la víctima.

Tras un primer veredicto que había absuelto a Priscila Denoya, la ex pareja de la víctima, y condenado a Caio Soso y Maximiliano Panero a 20 años de prisión, la Cámara de Apelaciones ha emitido un nuevo dictamen que cambia drásticamente el rumbo de este caso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El fiscal Adrián Spelta, en una entrevista con Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, explicó las razones detrás de este inesperado giro judicial.

Factor clave. “Lo que entendieron los jueces es que para la premeditación tiene que haber más de dos personas y al haberla sacado en primera instancia a ella, no podía haber concurso premeditado. No había agravante por parentesco por la misma razón. No existía alguien que tuviera vínculo directo como el de Denoya con Guenchul. Al ingresarla a ella como coautora, cada uno tuvo una participación en una planificación previa”.

Revisión. “Dos han solicitado la absolución por el beneficio de la duda. Un tercero entendió que no que debía ser condenado por otro delito. Hoy entendemos que dos de esos tres esos camaristas entendieron que esa duda no existía, revisaron la evidencia, han llegado a la certeza necesaria para arribar a esta condena”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Evidencias. “Tuvimos muchas cámaras, a Zoso lo pudimos detener en Ezeiza cuando estaba tomando un vuelo para medio oriente. Luego, con su relato pudimos entender quiénes eran las otras personas que participaron. Hubo testigos que participaron previamente. La videncia en su conjunto fue armando la teoría que la fiscalía sostuvo en un primer momento”.

Posible apelación. “Apelar es una de las herramientas y las van a aprovechar. Nadie les podría contestar por sí o por no porque no hemos tenido los fundamentos. La experiencia demuestra que no van a desaprovechar la oportunidad de revisión por parte de otra cámara”.

Lo que sigue. “Estamos yendo a una audiencia para hacer un control de las medidas cautelares, revisar la libertad que tenía Denoya y solicitar medida cautelar que va a ser resistida seguramente, veremos que dicen los jueces”.