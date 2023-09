CAE en Viva la Radio: "Me inventé una categoría, soy el rockero romántico"

Carlos Alfredo Elías (CAE) llega a la ciudad para recorrer todos sus hits, este viernes 29 de septiembre a las 21 en el Teatro Broadway Rosario.

En la previa, el artista pasó por Viva la Radio en Cadena 3 Rosario para una charla imperdible en la que recorrió hitos de su trayectoria y adelantó lo que se puede vivir en este show especial, acorde a esta etapa de su vida.

El show que trae. “Una mezcla de canciones en código una que sepamos todos, considero que hay canciones que nos unen, tan disímiles que odiándolas fueron el telón de fondo de tu historia y tu vida. Lo que pasa a la gente cuando empieza Viva Todo es que se encuentran con el anfitrión y les pido permiso para llevarlos por esos estadios. La clave del espectáculo es poner play, para que se abran y puedan jugar conmigo a esto. El espectador tiene un rol protagónico súper importante. Que escapa los límites de un simple recital, está claro”.

Sensaciones. “Hacemos mucho hincapié en ser seguidores del momento presente. Letras mías que se dedicaron, lo que se genera en el momento, vienen muchas parejas, chicas solas y flacos también a ver el show. Cuando estás cantando, momentos muy íntimos y lo estás viendo desde el escenario, es muy importante”.

Momentos. “Por momentos soy el más romántico y regalo una flor a una espectadora. Eso sucede en tiempo real y en ese tono estereotipado. En algún momento del espectáculo, vuelvo a tener mi cabellera rubia”.

Etapas. “Cuando vuelvo a Argentina después de España y estar retirado, la pregunta era como nos aggiornabamos y tocábamos desde un lugar convincente. Hicimos una temporada que iba a ser única y terminaron siendo cuatro, terminamos nominados a los Estrella de Mar. Tocaba las canciones en versiones muy básicas. Estaba de moda el bossa y estaban en ese mood. Era medio relax. Contaba cosas y la gente se reía. Noche tras noche, sin estar guionado, empezaba a contar cosas de vida en tono loser, primera persona. Y pensé ‘por acá hay algo’. Es el permiso para que podamos lograr un código nuevo y es lo que venimos haciendo”.

Abrirse camino. “Les digo a los pibes que este lugar siempre me dio quilombos, yo me aprendí a mover en el quilombo y bailo en el quilombo. Así va a ser mi próximo disco. Siempre tuve un ‘no’ adelante, una puerta cerrada. La pateé y entré; y si esa no se abría la inventaba. Me inventé una categoría, soy el rockero romántico”.

Invitación. “Sé que hace mucho que no tocamos por Rosario. Hoy tenemos un nuevo espectáculo probado y comprobado con más de 300 mil espectadores en calle Corrientes. Los esperamos a todos”.