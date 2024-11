"Bauti" de GH pasó por Cadena 3 Rosario y adelantó su show musical

El cantante y último ganador de Gran Hermano Argentina, Bautista Mascia, se presenta este viernes 15 de noviembre en el Teatro Broadway de Rosario. De visita en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario y con sus fans agolpadas en las puertas de la emisora, compartió su experiencia tras salir del reality y su regreso a la música.

“Me tomé un tiempo para tener contacto con la gente y disfrutar”, expresó “Bauti”, quien pasó siete meses en la casa de Gran Hermano. “Dejar el celular fue como un placer”, añadió, refiriéndose a la desconexión que experimentó durante su estadía en el programa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mascia también reflexionó sobre la percepción del público hacia su participación en el reality. “Lo que vio la gente fue todo real, pero en el detalle, en el día a día, éramos nosotros”, comentó.

A pesar de la intensa experiencia, el artista no siente que Gran Hermano eclipse su carrera musical. “Si yo hago buena música y a la gente le gusta, no me parece excluyente”, afirmó.

Sobre su próximo show, Mascia aseguró que ha preparado una puesta en escena atractiva. “Hay una banda de 5 personas, sonidista, pantalla, luces. Creo que la gente que le gusta mi música lo va a disfrutar un montón”, destacó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, se mostró emocionado por abrir el show de Lenny Kravitz en el Estadio Centenario, describiendo la oportunidad como “increíble”.

Al ser consultado sobre si regresaría a Gran Hermano, respondió: “Ya cumplí mi ciclo ahí adentro como jugador, pero si me piden algún favor, sí, lo hago”. Con una mirada hacia el futuro, el artista mencionó su deseo de lanzar un nuevo disco y continuar su carrera musical. “Siempre estoy grabando algo”, concluyó.