Árboles caídos, cables arrastrados y autos destruidos tras fuertes vientos

Los intensos vientos que azotan la ciudad han desencadenado una serie de incidentes de distinta magnitud en puntos diversos de la ciudad de Rosario, además del impactante y fatal choque en cadena de la autopista Rosario-Córdoba.

En primer lugar, un árbol colapsó sobre una camioneta, ocasionando daños en varios vehículos cercanos, en la intersección de Richeri y Uriburu.

Este árbol cayó sobre una camioneta, dejándola completamente destrozada. Además, arrastró consigo los cables del tendido eléctrico, derribando una columna y dañando otro vehículo que se encontraba detrás.

El propietario de la camioneta afectada compartió su sensación al móvil de Cadena 3 Rosario: "Es mi herramienta de trabajo, la que utilizo prácticamente todos los días. Así que, bueno, mañana va a ser un problema el cómo arrancar, porque hoy prácticamente estoy sin entender nada, pero bueno, la verdad que me perjudicó bastante”.

“Quiero dejar en claro que, bueno, ya había varios reclamos por el tema del árbol; lo vinieron a mirar, sí, vinieron. Se habían hecho videos y fotos, por el tema también de que, como ves, enfrente hay dos colegios, hay mucho tráfico de niños y padres, que la verdad que, bueno, nada, hoy dentro de toda la desgracia hubo un poco de suerte".

Viva la Radio Rosario La caída de un árbol por fuertes vientos destruyó un vehículo en Riobamba y Suipacha. Audio

En otro lugar de la ciudad, específicamente en Riobamba y Suipacha, una gran rama de un árbol cayó sobre un automóvil estacionado debido a los fuertes vientos. El propietario del vehículo también habló con Cadena 3 Rosario: "Escuché el ruido, estaba atrás trabajando y escuché el ruido, una explosión se escuchaba mucho el viento y se escuchó como una explosión porque bueno, cuando el parabrisas revienta, hace un ruido grande y la rama que era gigante porque debe haber tenido cuatro metros de largo y la parte gruesa, no sé, debe haber pesado no sé, 20, 30 kilos y vinieron, bueno, estaba incrustada en la parte del acompañante, rompió la parte del tablero del acompañante y se incrustó como sería en la entrepierna si hubiese habido alguien, por suerte no había nadie".

Además de los daños al automóvil, otras ramas también causaron daños en la casa del propietario. Fue necesario el apoyo de Defensa Civil para retirar la rama del vehículo y permitir su ingreso al garaje.

Informe de Agostina Meneghetti.