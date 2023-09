Fue identificada la mujer fallecida en el choque múltiple y una nena está grave

Un dramático siniestro vial sacudió la tarde en la región por las fuertes ráfagas de viento que complicaban la visión en la Autopista Rosario-Córdoba, puntualmente en el kilómetro 330.

El incidente involucró al menos 30 vehículos en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del pueblo de San Jerónimo Sud, a raíz de la tormenta de viento y tierra que afecta a esta región

Trágicamente, la fiscal constató el fallecimiento de Gabriela Alejandra Baona, de 45 años, quien viajaba como acompañante en un vehículo Peugeot Partner.

Su pareja, de 38 años de edad, sufrió traumatismo de tórax y fue trasladado de inmediato a un nosocomio cercano.

Además, una menor de 7 años, que se encontraba en un vehículo Ford Focus impactado en la zona trasera, resultó herida y fue llevada primero a la localidad de San Jerónimo y luego al Hospital V.J. Vilela. La Fiscal Dra. Benvenutto, a cargo del caso, se desplazó al lugar del incidente acompañada por personal de bomberos, la policía y equipos médicos.

“Cuando quisimos bajar no me abría la puerta de atrás. Mi papá me agarro la mano tuve que pasar por adelante y baje por la puerta del conductor. No se veía nada, mucha tierra y nos tuvimos que ir para el campo. Nadie te da explicación de nada, esta nuestro auto ahí, no vamos a dejarlo ahí en el medio de la nada”, declaró una joven que había resultado con heridas leves al móvil de Cadena 3 Rosario.

En tanto, personal de Bomberos de Carcarañá explicó: “Pasadas las 14 recibimos el llamado del accidente en el km 330 de la autopista, fue justo al momento de la tempestad, llegamos hasta la parte dela cola a donde fue el siniestro de la mano de carcarañá a rosario. vimos vehículos en el cantero central, en las colectoras, en las dos manos. Se acerca un ovil de bomberos san jerónimos, y empezamos a enumerar las víctimas”.